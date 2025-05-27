ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Европа передумала отправлять войска в Украину?
План Брюсселя по отправке военного контингента на помощь Киеву буксует без поддержки Трампа
Европа передумала отправлять войска в Украину?
Немецкие войска на учениях в Литве / Reuters
4 часа назад

План Европы по отправке военного контингента в Украину теряет актуальность, так как без поддержки США он не имеет смысла. Евросоюз разделился по этому вопросу, учитывая, что президент Дональд Трамп ясно дал понять: он не намерен участвовать в европейской инициативе, сообщает Financial Times (FT). 

Франция и Великобритания по-прежнему считают план осуществимым и настаивают на отправке ограниченного контингента на помощь Киеву. Однако большинство стран Евросоюза, включая ФРГ, настроены скептически. Один из европейских чиновников в беседе с FT назвал идею «мертворожденной», отметив: «Без помощи Трампа это (отправка военных) абсурд, а он участвовать не хочет».

Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают упорно продвигать инициативу. По словам источников FT, их цель — сохранить участие Европы в будущих переговорах о перемирии, поддержать боевой дух Украины и продемонстрировать приверженность Запада защищать Киев, несмотря на неопределенности в американской политике.

Французский дипломат в беседе с изданием опроверг сообщения о крахе плана, заявив, что разговоры об этом «не просто преувеличены, а полностью не соответствуют действительности». По его словам, работа над инициативой продолжается в обычном режиме. Однако другие источники газеты не разделяют оптимизм Парижа. 

Параллельно Германия под руководством нового канцлера Фридриха Мерца заняла более жесткую позицию по отношению к России. Мерц подтвердил, что ФРГ, как и США, Великобритания и Франция, сняла ограничения на дальность действия оружия, передаваемого Украине.

«Теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным объектам на территории России», — заявил Мерц 26 мая. Его позиция резко контрастирует с подходом предыдущего канцлера Олафа Шольца, который отказывался передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Впрочем, позже в правительстве ФРГ также поспешили уточнить, что Берлин не передавал Киеву дальнобойные ракеты.

Кремль назвал решение Запада снять ограничения «опасным» и таким, что «мешает поискам урегулирования конфликта». В Минобороны РФ 27 мая назвали заявления ЕС мешающими переговорам и обвинили Украину и ее европейских партнеров в попытках сорвать мирный процесс.

Большая часть вопросов с дальнейшей поддержкой Украины должна решиться во время визита президента Зеленского в Берлин — он ожидается 28 мая.


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