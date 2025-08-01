Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над планом по доставке продовольственной и медицинской помощи палестинцам в Газе — на фоне продолжающихся ограничений со стороны Израиля. Об этом сообщает новостной портал Axios.

«Мы хотим помогать людям. Хотим помочь им выжить. Хотим, чтобы люди были накормлены. Это должно было произойти еще давно», — сказал Трамп в коротком телефонном разговоре с данным изданием.

Заявление главы Белого Дома прозвучало на фоне визита спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа и посла в Израиле Майка Хакаби в центры помощи в Газе, которыми управляет поддерживаемый США и Израилем Фонд гуманитарной помощи Газе.

Трамп отметил, что его еще не проинформировали о результатах визита, но похвалил Уиткоффа за «прекрасную работу».