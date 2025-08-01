Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над планом по доставке продовольственной и медицинской помощи палестинцам в Газе — на фоне продолжающихся ограничений со стороны Израиля. Об этом сообщает новостной портал Axios.
«Мы хотим помогать людям. Хотим помочь им выжить. Хотим, чтобы люди были накормлены. Это должно было произойти еще давно», — сказал Трамп в коротком телефонном разговоре с данным изданием.
Заявление главы Белого Дома прозвучало на фоне визита спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа и посла в Израиле Майка Хакаби в центры помощи в Газе, которыми управляет поддерживаемый США и Израилем Фонд гуманитарной помощи Газе.
Трамп отметил, что его еще не проинформировали о результатах визита, но похвалил Уиткоффа за «прекрасную работу».
Ранее Трамп признавал, что в Газе наблюдается «настоящий голод», а в четверг заявил: «То, что там происходит, ужасно. Да, это ужасно. Люди очень голодны».
Визит состоялся на фоне растущей критики в адрес американско-израильской координации в Газе, особенно в отношении модели распределения помощи, которую палестинцы рассматривают как инструмент насильственного перемещения под прикрытием гуманитарной поддержки, а также как «ловушку смерти» для многих нуждающихся: с мая в ожидании помощи были убиты более 1300 палестинцев.
С 7 октября 2023 года, по данным министерства здравоохранения Газы, от причин, связанных с голодом, умерли не менее 154 палестинцев, включая 89 детей.
Израильская армия атакует Газу с 7 октября 2023 года. По имеющимся данным, были убиты более 60 тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Постоянные бомбардировки привели, в том числе, к острой нехватке продовольствия.