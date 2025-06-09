Министерство просвещения РФ опубликовало список образовательных организаций для обучения русскому языку детей иностранных граждан, не прошедших тестирование для поступления в школы. Программы будут организованы в 71 регионе страны, однако вопрос финансирования вызвал острые споры в Госдуме.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал обучение детей за счет российского государства «странной позицией». «А почему Россия должна тратить бюджетные средства, то есть наши с вами налоги, на подготовку детей мигрантов к обучению? Или у учителей внезапно образовалась масса свободного времени, которое девать некуда?» — прокомментировал он публикацию списка.

«О том, чтобы наше государство взяло на себя дополнительные обязательства, по сути благотворительного характера, и речи быть не может», — заявил депутат от ЛДПР.

Противоположную позицию занял зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. «Полагаю, что Минпросвещения руководствуется поручениями президента Владимира Путина. Несмотря на то что он подписал этот закон, он тем не менее дал после этого поручения, чтобы все-таки были найдены возможности для того, чтобы детей иностранных граждан, не только, кстати, мигрантов, а вообще иностранных граждан, учили русскому языку, помогали им этот язык изучать», — заявил он.

Затулин предложил разделить расходы с работодателями, которые приглашают мигрантов. «Семья удерживает людей от каких-то поступков, заставляет ценить семейное счастье, возможность воспитывать детей и так далее», — возразил он на тезис о том, что мигрантам лучше приезжать без семей.

В Минпросвещения заявили, что вопрос финансирования будет решаться по усмотрению регионов. Обучение будет организовано в основном в средних школах и педагогических вузах. В 18 регионах из 89 таких программ не предусмотрено, включая Брянскую, Вологодскую, Владимирскую области, Крым и Чукотку.

Закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, вступил в силу 1 апреля. По данным Рособрнадзора, из 1,8 тыс. подавших заявки на тестирование 81% не были допущены из-за нарушений в документах.

10 июня депутаты рассмотрят новый законопроект, который обяжет региональные органы образования передавать в МВД данные о детях иностранных граждан, включая их результаты тестирования и информацию о зачислении в школы.