Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, комментируя строительство талибами канала Кош-Тепа, заявил, что правительство Афганистана также имеет право на воду из Амударьи. Об этом он сказал 18 марта на встрече с общественностью и СМИ.

При этом чиновник не дал четкого ответа на вопрос, когда канал начнет оказывать влияние на республику.

«Мы что, должны брать в руки оружие и идти воевать? Нет. Мы налаживаем отношения, ведем диалог, поддерживаем родственные связи», — отметил он. Хамраев добавил, что Узбекистан постепенно будет разъяснять афганской стороне, как брать свою долю воды на основе документов и переговоров.

Министр подчеркнул, что Ташкент стремится сохранять добрососедские отношения и не поддаваться на слухи. Он напомнил, что ранее обсуждение водных проектов в Таджикистане и Кыргызстане приводило к росту напряженности. В таких ситуациях, по его мнению, важно проявлять доброту.

«Просто возьмите вечером плов, зайдите к соседу, и увидите, какой он хороший человек. Он тоже ответит вам добром», — сказал Хамраев.

По его словам, за последнее время он четырежды ездил в Афганистан, и узбекскую делегацию там всегда принимали «как родных». Афганская сторона заверила, что строительство канала не нанесет ущерба соседней республике. Хамраев также сообщил, что проект завершится в 2028 году.

Официальный Ташкент ранее выражал обеспокоенность, что канал Кош-Тепа негативно повлияет на сельское хозяйство Узбекистана и усугубит катастрофу Аральского моря, сокращая сток Амударьи. Экологи предупреждают, что запуск канала может создать дефицит воды для стран бассейна реки.

Проект реализуется с марта 2022 года. Канал длиной 285 км должен обеспечить орошение 555 тыс. гектаров северных районов Афганистана. По оценкам экспертов, после завершения строительства он принесет стране около $500 млн в год.