Дональд Трамп 15 июля ясно дал понять: он не собирается поставлять Украине ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине России. Отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в Питтсбург, он заявил: «Нет, мы не собираемся этого делать».

Тем не менее источники CNN сообщают: Трамп не исключает передачу Украине других наступательных вооружений, о которых Киев давно просит. В частности, президент рассматривал возможность передать ракеты «Томагавк».

Команда Трампа в НАТО также не исключает новых поставок. 14 июля представитель США в альянсе Мэтт Уитакер заявил, что приоритет — системы ПВО Patriot, но подчеркнул: «Любое оружие может быть и наступательным, и оборонительным. Мы ничего не исключаем».

Также Трамп в частных разговорах интересовался возможностями Украины нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу — об этом впервые сообщила Financial Times (FT). В недавнем телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп якобы поднял этот вопрос.

Впрочем, позже глава Белого дома уточнил, что не поддерживает атаки на российскую столицу, а публикацию FT назвал «вырванной из контекста».

«Нет, ему не стоит атаковать Москву», — сказал он, обращаясь к Зеленскому. Также он подчеркнул: «Я ни на чьей стороне (в конфликте РФ и Украины). Знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества».

В Белом доме также постарались сгладить последствия. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила CNN, что Трамп «лишь задал вопрос» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Он прилагает все усилия, чтобы прекратить убийства и завершить эту войну», — добавила Ливитт.

Однако в Киеве отнеслись к словам Трампа всерьез. Зеленский ответил, что такие удары по Москве и Петербургу возможны — при наличии соответствующего оружия. После разговора начались новые обсуждения между Украиной, европейскими странами и США о передаче дальнобойных систем.

В арсенале Украины нет ракет, способных достать до Москвы, которая находится на расстоянии более 800 км от украинской границы. Наиболее дальнобойное оружие, которым обладает Киев, — это американские ракеты ATACMS с дальностью удара до 300 км.