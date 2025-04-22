Глава израильской службы внутренней безопасности Шин Бет Ронен Бар в поданном в Верховный суд заявлении обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в попытках использовать спецслужбы в личных целях. Согласно документу, премьер неоднократно требовал от Бара шпионить за организаторами и спонсорами антиправительственных протестов.

Еще более шокирующим стало утверждение Бара о том, что Нетаньяху требовал от него личной лояльности, которая должна была стоять выше решений Верховного суда в случае конституционного кризиса.

Эти и другие обвинения были изложены в письменном публичном заявлении, которое Бар представил Верховному суду в рамках дела, возбужденного израильскими наблюдательными организациями и оппозиционными партиями против попытки Нетаньяху уволить руководителя службы безопасности.

Бар заявил, что желание Нетаньяху уволить его совпало с его решением начать расследование в отношении помощников премьер-министра, подозреваемых в нарушениях безопасности в делах, связанных с утечкой секретных документов и связями с Катаром.

«Нетаньяху пытался уволить меня в прошлом месяце, ссылаясь на отсутствие доверия между нами. Я не знаю всех причин, стоящих за желанием Нетаньяху отказаться от моих услуг, но я пришел к выводу, что они проистекают не из профессиональных соображений, а из ожидания личной лояльности с моей стороны по отношению к премьер-министру», — написал Бар.

Он добавил, что представил заявление по просьбе суда и из-за «тяжелого опасения» за способность будущих руководителей Шин Бет сохранить профессионализм и независимость ведомства.

Офис Нетаньяху отверг утверждения Бара, выпустив короткое заявление: «Ронен Бар представил сегодня в Верховный суд ложное заявление, которое вскоре будет подробно опровергнуто».

В более обширном заявлении офис премьер-министра отрицал, что расследования привели к увольнению Бара, и отверг некоторые другие утверждения в заявлении. «Нетаньяху никогда не требовал принятия незаконных мер против протестующих и только просил обеспечить соблюдение закона в отношении протестующих, которые применяли насилие против министров правительства и их семей», — говорится в заявлении.

Критики Нетаньяху использовали заявление как доказательство того, что премьер-министр подвергает опасности безопасность и характер страны.

«Заявление главы Шин Бет доказывает, что Нетаньяху представляет опасность для безопасности Израиля и не может продолжать служить в качестве премьер-министра», — заявил в видеообращении оппозиционный политик Яир Лапид.

Бывший заместитель начальника израильской армии и лидер партии «Демократы» левого толка Яир Голан описал заявление как «серьезное обвинение и сигнал тревоги для израильской демократии».

В своем заявлении Бар также упомянул, что в период с ноября 2024 по февраль 2025 года он открыл два «чувствительных» расследования: одно в отношении помощника премьер-министра, подозреваемого в утечке в иностранное издание секретных документов, похищенных у военных, и второе, известное как «Катаргейт», связанное с подозрениями, что медиа-советники Нетаньяху получали деньги от представителя Катара для продвижения интересов этой страны в израильских СМИ.

Кроме того, Бар заявил, что отказался от неоднократных просьб Нетаньяху подписать заключение, которое предотвратило бы судебный процесс по делу о коррупции против премьер-министра, основанное на том, что он описал как надуманные аргументы безопасности.

Бар сообщил, что вскоре объявит дату окончания своего срока на посту главы Шин Бет. Задолго до решения Нетаньяху уволить его он заявил, что подаст в отставку в подходящее время, беря на себя ответственность за свои неудачи и неудачи своего ведомства, не предвидевшего и не предотвратившего операцию ХАМАС 7 октября 2023 года.