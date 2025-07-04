ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС: к переговорам готовы
Палестинское движение передало посредникам положительный ответ, но настаивает на выводе израильских войск
ХАМАС: к переговорам готовы
/ AFP
4 июля 2025 г.

ХАМАС сообщил о готовности «немедленно приступить к переговорам» по плану 60-дневного перемирия в Газе. В заявлении, опубликованном в Telegram, движение отметило, что после консультаций с другими палестинскими силами передало посредникам «позитивный ответ» и готово обсуждать механизм реализации соглашения.

По данным Guardian, ХАМАС по-прежнему настаивает: прекращение огня должно привести к окончательному завершению войны. Ранее США предложили многоэтапную сделку, включающую освобождение израильских заложников и постепенный вывод войск из сектора с переходом ко второму этапу — переговорам о постоянном перемирии. Израиль требует разоружения ХАМАС и изгнания его лидеров, что палестинская сторона отвергает.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль согласился на «необходимые условия» соглашения, и поручил Катару и Египту передать финальное предложение. Тем временем в израильских СМИ обсуждается возможность «секретного письма» от Трампа, которое позволит Тель-Авиву возобновить военные действия, если его требования не будут выполнены.

Ожидается, что 7 июля Биньямин Нетаньяху прибудет в Вашингтон для переговоров с Трампом, которые, как ожидается, могут стать поворотной точкой.

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