1 августа президент США Дональд Трамп ввел масштабные тарифы на импорт из более чем 60 стран, установив пошлины до 50%. Это решение немедленно вызвало волну потрясений на мировых рынках, вызвало резкую критику со стороны торговых партнеров и усилило опасения по поводу замедления глобальной экономики, пишет Financial Times (FT).

Согласно президентскому указу, под наибольшее давление попали такие страны, как Канада, Бразилия, Индия, Тайвань и Швейцария. Против них ввели тарифы от 25% до 50%.

Даже союзники, заключившие с США сделки в последний момент — включая ЕС, Японию и Южную Корею — не избежали последствий. Им грозят тарифы от 15% до 30%.

Трамп объяснил эти меры необходимостью «перебалансировать» торговлю и возродить американскую промышленность, прибегнув к чрезвычайным полномочиям в обход Конгресса.

Все мировые фондовые рынки отреагировали на тарифы Трампа падением. В Европе немецкий DAX снизился на 1,1%, французский CAC — почти на 1%, а испанский IBEX потерял 0,6%. Лондонский индекс FTSE 100 опустился более чем на 0,5%, полностью потеряв рост предыдущего дня. В Азии ситуация также была напряженной: южнокорейский KOSPI обвалился на 4%, а китайский CSI300 — на 0,75%.