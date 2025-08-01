1 августа президент США Дональд Трамп ввел масштабные тарифы на импорт из более чем 60 стран, установив пошлины до 50%. Это решение немедленно вызвало волну потрясений на мировых рынках, вызвало резкую критику со стороны торговых партнеров и усилило опасения по поводу замедления глобальной экономики, пишет Financial Times (FT).
Согласно президентскому указу, под наибольшее давление попали такие страны, как Канада, Бразилия, Индия, Тайвань и Швейцария. Против них ввели тарифы от 25% до 50%.
Даже союзники, заключившие с США сделки в последний момент — включая ЕС, Японию и Южную Корею — не избежали последствий. Им грозят тарифы от 15% до 30%.
Трамп объяснил эти меры необходимостью «перебалансировать» торговлю и возродить американскую промышленность, прибегнув к чрезвычайным полномочиям в обход Конгресса.
Все мировые фондовые рынки отреагировали на тарифы Трампа падением. В Европе немецкий DAX снизился на 1,1%, французский CAC — почти на 1%, а испанский IBEX потерял 0,6%. Лондонский индекс FTSE 100 опустился более чем на 0,5%, полностью потеряв рост предыдущего дня. В Азии ситуация также была напряженной: южнокорейский KOSPI обвалился на 4%, а китайский CSI300 — на 0,75%.
Экономисты предупреждают о серьезных последствиях.
«Ставка американских тарифов выросла с чуть более 2% до 15% — это самый высокий уровень с 1930-х годов, — заявил стратег Deutsche Bank Джим Рид. — В те годы закон Смута-Хоули только усугубил Великую депрессию».
Больше всего в Европе досталось Швейцарии — против страны ввели 39% пошлины. На этом фоне швейцарский франк резко ослаб по отношению к доллару. Правительство Швейцарии назвало действия Вашингтона «достойными сожаления» и пообещало добиваться переговорного решения.
Аналитики отмечают, что Трампу удалось заключить лишь несколько торговых соглашений, несмотря на обещанные «90 сделок за 90 дней». Майкл Браун из Pepperstone прокомментировал: «Вместо этого мы получили восемь туманных соглашений за четыре месяца. Видимо, так теперь выглядит победа».