Шаг навстречу друг другу

Президент США Дональд Трамп рассказал, что предостерег израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от любых действий в отношении Тегерана, которые могли бы сорвать переговоры между американской и иранской делегациями по ядерной программе.

По его словам, власти США «ведут очень хорошие переговоры с Тегераном». Глава государства не исключает, что сделка с Тегераном может быть достигнута «в ближайшие пару недель».

23 мая в Риме прошел пятый раунд переговоров по урегулированию вокруг иранской ядерной программы при посредничестве Омана. По итогам встречи в Маскате рассказали о достижении Вашингтоном и Тегераном «определенного, но не окончательного прогресса» и за «одну-две встречи надеются достичь положительных результатов».

Шестой раунд переговоров может состояться на Ближнем Востоке, однако дата его проведения пока не называется.

Как пишут американские СМИ, в частных встречах официальные лица в США разделяют оптимизм по поводу перспективы заключения соглашения с Ираном.

По словам неназванных иранских чиновников, которые пообщались с мировыми информационными агентствами, Тегеран выразил готовность пойти на уступки в самом спорном вопросе — программе обогащения урана.

Они рассказали, что Иран не против на год остановить обогащение урана, а также вывезти за границу запасы высокообогащенного урана или переработать их для гражданских нужд. В таком случае временный компромисс дал бы странам возможность начать работу над более долгосрочным соглашением.

США в свою очередь придется публично признать суверенное право Тегерана на обогащение урана, а также разморозить его нефтяные доходы, заблокированные из-за санкций. Речь в том числе идет о $6 млрд в Катаре, доступ к которым Иран должен был получить еще два года назад в рамках сделки с бывшей американской администрацией президента Джозефа Байдена об освобождении пяти граждан США, но так и не получил.

Если Вашингтону и Тегерану удастся достичь соглашения, они продемонстрируют всему миру готовность к разрядке напряженности. Предварительная договоренность стала бы рамочной сделкой, которая помогла бы сторонам укрепить доверие друг к другу.

Нетаньяху задумал помешать

Сложившаяся ситуация беспокоит руководство Израиля, который по традиции может попытаться вставлять палки в колеса. Американские издания сообщают, что 22 мая состоялся разговор на повышенных тонах между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. В Тель-Авиве опасаются, что, стремясь добиться хоть какого-то дипломатического прорыва, американский лидер пойдет на слишком большие уступки иранцам, позволив им сохранить большую часть своей ядерной инфраструктуры.

В связи с этим Тель-Авив уведомил Вашингтон о подготовке к нападению на ядерные объекты Ирана, что и вызвало возмущение американцев. Чиновники в США опасаются, что Израиль может решить атаковать без предупреждения.

В американской разведке пришли к выводу, что израильские военные способны подготовиться к удару по Ирану всего за семь часов. К тому же в Тель-Авиве сообщили Вашингтону, что Нетаньяху может отдать приказ атаковать иранскую территорию даже в случае достижения сделки по ограничению военного компонента ядерной программы.

По словам Трампа, он обсуждал с Нетаньяху тему нанесения ударов по Ирану, подчеркнув, что «сейчас это делать неуместно, поскольку США очень близки к решению» проблемы.

Американский президент уверен, что ситуацию вокруг иранской ядерной программы можно урегулировать «с помощью очень надежного документа», в соответствии с которым США могли бы приехать с инспекциями.

В Тегеране дали понять, что готовы открыть двери американским инспекторам. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. При этом в иранском МИД не подтверждают готовность к временной заморозке программы обогащения урана. Не исключено, что делается это для того, чтобы не торопить события.

В Израиле внутриполитический кризис

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что не видит никаких препятствий для достижения договоренности по новой ядерной сделке с Ираном.

«Там по большому счету нужно уладить технические вопросы. Что делать с обогащенным ураном, где его обогащать, как обогащать, вопросы наблюдения за этим процессом, вопрос инспекции на иранские ядерные объекты. Не вижу каких-то неразрешимых противоречий и неразрешимых проблем», — считает политолог.

По мнению эксперта, диалог между США и Ираном продвигается.

«Насколько я понимаю, они смогут договориться по этому вопросу рано или поздно. Что касается Израиля, то это не обеспокоенность ядерной программой. Все в Израиле, в том числе Биньямин Нетаньяху, прекрасно понимают, что ядерная программа Тегерана носит сугубо мирный характер, а то, что Иран обогащает уран сверх нормы, необходимой для мирных целей, это не более чем манипуляция», — уверен специалист.

Он полагает, что речь идет об обогащении урана сверх нормы для последующего политического торга.

«Речь не идет о создании ядерного оружия. И все это прекрасно понимают и в Израиле, и в США, и в Иране, и в МАГАТЭ, и т. д. Но при этом израильтяне эксплуатируют эту тему некой ядерной угрозы со стороны Ирана просто в политических целях. И проблема Нетаньяху заключается в том, что, если американцы пойдут на сделку с Ираном, это станет сильным политическим ударом по израильскому премьеру», — считает аналитик.

Востоковед полагает, что это не столько борьба с иранской ядерной программой, сколько попытка Нетаньяху набрать политические очки и повысить ставки в том не самом простом положении, в которым оказался израильский премьер.

«Ему нужно постоянно повышать градус эскалации, потому что в противном случае у него начнутся проблемы внутри Израиля. Как только была заключена сделка по сектору Газа в начале этого года, у Нетаньяху сразу посыпалась его правящая коалиция, и ему пришлось возобновлять бои срочно в марте этого года, чтобы восстановить коалицию и успешно провести голосование по бюджету в Кнессете», — подчеркнул Онтиков.

Политолог рассказал, что в противном случае в Израиле были бы назначены досрочные выборы, которые «непонятно чем бы закончились для израильского премьера».

«То же и с ядерной программой. Ели он пойдет на удары по иранским ядерным объектам, это будет говорить уже о сильнейшем внутриполитическом кризисе в Израиле и о попытках из этого кризиса как-то выбраться. Интересы Соединенных Штатов и Израиля сильно расходятся. Трамп настроен на то, чтобы заключить сделку, снимать санкции, начинать зарабатывать вместе с иранцами деньги. Для Нетаньяху это грозит крайне неприятными политическими последствиями», — резюмировал специалист.