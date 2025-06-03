Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после того, как фотографии роскошного образа жизни его сына в социальных сетях спровоцировали антикоррупционное расследование и недели массовых протестов.

Во вторник Оюн-Эрдэнэ проиграл вотум доверия в парламенте: из 88 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, за него проголосовали 44, против — 38. Для сохранения поста ему требовалась поддержка как минимум 64 из 126 членов парламента.

Скандал разгорелся из-за распространившихся фотографий, на которых сын премьера и его девушка демонстрируют черную сумку Dior и множество пакетов с покупками во время романтического отпуска. Фото сумки было опубликовано девушкой с подписью: «С днем рождения меня». Другие снимки якобы показывали пару целующейся в бассейне.

Протестующие поставили под сомнение, как семья Оюн-Эрдэнэ может позволить себе такую роскошную жизнь. Местные СМИ сообщили, что антикоррупционное ведомство страны изучает их финансы. В течение двух недель до голосования сотни демонстрантов, многие из которых молодежь, выходили на улицы с требованием отставки премьера.

«Для меня было честью служить своей стране и народу в трудные времена, включая пандемии, войны и тарифы», — заявил Оюн-Эрдэнэ после голосования.

Премьер отвергал обвинения в коррупции, обвиняя критиков в клеветнической кампании против него.

Коррупция остается постоянной проблемой для бывшего коммунистического государства, зажатого между Россией и Китаем. В прошлом году американские прокуроры добивались конфискации двух квартир в Нью-Йорке у бывшего премьера Сухбаатарына Батболда, которые он якобы купил на украденные средства из горнодобывающих фондов. Батболд, занимавший пост с 2012 по 2015 год, отрицал правонарушения.