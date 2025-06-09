США оказались на пороге крупнейшего кризиса с момента прихода Дональда Трампа в должность — всему виной решение президента отправить Национальную гвардию на подавление протестов в Лос-Анджелесе.

Сразу 22 губернатора-демократа обвинили Трампа в «злоупотреблении властью» из-за отправки войск в Калифорнию без согласия властей штата.

«Это тревожный прецедент, — говорится в совместном заявлении. — Федеральное вмешательство без согласования с губернатором нарушает баланс полномочий и создает угрозу безопасности».

Это первый случай с 1965 года, когда президент США активировал силы Национальной гвардии внутри страны без запроса от главы штата.

Особое возмущение вызвали сообщения о возможном привлечении морской пехоты, о чем накануне заявил министр обороны Пит Хегсет. По мнению губернаторов, ситуация в Лос-Анджелесе не требует военного вмешательства, а Трамп «лишь подливает масла в огонь».

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом направил письмо в Пентагон с требованием немедленно отозвать войска.

«Мы не просили этих солдат. Это нарушает суверенитет штата и усугубляет напряжение», — подчеркнул политик.

Выступая в соцсетях, Ньюсом заявил: «У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп».

Массовые протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули после серии иммиграционных рейдов, проведенных федеральными агентами по всему штату. В Лос-Анджелесе произошли столкновения между демонстрантами и силами Нацгвардии. Камеры CNN зафиксировали, как силовики применяли дубинки против мирных участников.

Конгрессвумен Нанетт Барраган назвала действия президента «опасным театром» и напомнила: «Это тот самый президент, который не отправил гвардию [на подавление беспорядков в Капитолии] 6 января. Его действия не имеют ничего общего с законом и порядком».

Лос-Анджелес, как и Нью-Йорк, официально считается «городом-убежищем» для мигрантов, где власти отказываются сотрудничать с иммиграционными структурами федерального уровня. В ноябре 2024 года город принял закон, запрещающий использование городских ресурсов для иммиграционного контроля.

Теперь Трамп намерен наказать такие города, урезав федеральное финансирование. Министерство внутренней безопасности уже составило список из более чем 500 «санкционных» юрисдикций — однако спустя несколько дней он был удален с сайта после критики и жалоб на ошибки.



