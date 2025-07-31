ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Анкара расширяет военное сотрудничество с десятками стран
Минобороны Турции представило итоги недели, сосредоточив внимание на успехах оборонной промышленности, борьбе с терроризмом и поддержке Газы
Анкара расширяет военное сотрудничество с десятками стран
Минобороны Турции / AA
31 июля 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции представило еженедельный обзор ключевых событий и приоритетов в сфере безопасности, региональной политики и оборонной промышленности.

Центральной темой брифинга стала Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2025, которая прошла в Стамбуле под патронажем президента Турции.

В выставке приняли участие 1491 компания из 49 стран. Форум посетили более 120 тыс. человек, в том числе 971 представитель из 230 делегаций. Были продемонстрированы разработки, созданные в рамках концепции «независимой оборонной промышленности».

Министр национальной обороны Турции провел 43 двусторонние встречи, в том числе с министрами обороны союзных государств. По итогам — подписаны 11 военных соглашений.

В заявлении также подчеркнуто, что Турция будет продолжать поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра в соответствии с соглашениями.

recommended

«Единственно возможное решение на острове — это два независимых, равноправных государства», — говорится в заявлении.

В министерстве резко осудили политику Израиля, обвинив его в «сознательном нарушении международного права» и дестабилизации региона.

«Агрессия Израиля, гуманитарная катастрофа в Газе и аннексия Западного берега требуют немедленных обязательных шагов со стороны международного сообщества», — заявили в Минобороны.

Анкара призвала к прекращению атак, обеспечению бесперебойного доступа гуманитарной помощи и установлению устойчивого перемирия на основе двухгосударственного решения.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us