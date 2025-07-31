Министерство национальной обороны Турции представило еженедельный обзор ключевых событий и приоритетов в сфере безопасности, региональной политики и оборонной промышленности.

Центральной темой брифинга стала Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2025, которая прошла в Стамбуле под патронажем президента Турции.

В выставке приняли участие 1491 компания из 49 стран. Форум посетили более 120 тыс. человек, в том числе 971 представитель из 230 делегаций. Были продемонстрированы разработки, созданные в рамках концепции «независимой оборонной промышленности».

Министр национальной обороны Турции провел 43 двусторонние встречи, в том числе с министрами обороны союзных государств. По итогам — подписаны 11 военных соглашений.

В заявлении также подчеркнуто, что Турция будет продолжать поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра в соответствии с соглашениями.