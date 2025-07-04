Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО на фоне новых российских ударов, а также, что проверит ситуацию с приостановкой помощи. По информации украинского чиновника и другого источника, знакомого с деталями беседы, разговор длился около 40 минут и был сосредоточен на проблемах защиты неба.

Беседа состоялась на следующий день после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным, по итогам которого американский лидер признал, что не добился прогресса в урегулировании. Почти сразу после этого Россия нанесла массированные удары по украинским городам и передовой, используя сотни дронов и ракеты. «Он не хочет останавливаться. Я разочарован этим разговором», — сказал Трамп журналистам.

Ранее на неделе Минобороны США приостановило поставку боеприпасов и перехватчиков ПВО в Украину. Решение стало неожиданностью не только для Киева, но и для части администрации Трампа. По словам источников, Трамп в разговоре с Зеленским выразил готовность разобраться, что именно было заморожено, и согласился направить команду для обсуждения военной поддержки.

Зеленский подтвердил в посте на X, что они говорили о «возможностях в сфере ПВО» и договорились работать вместе над усилением защиты украинского неба. Он поблагодарил США за поддержку и подчеркнул, что стране необходим «справедливый и прочный мир».