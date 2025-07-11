Палестинский правозащитник Махмуд Халиль подал претензию на $20 млн против администрации Дональда Трампа. Он требует компенсации за незаконное заключение, злонамеренное преследование и клевету, утверждая, что его репутацию очернили как «антисемита» из-за мирной пропалестинской позиции.

Халиль, выпускник Колумбийского университета и один из переговорщиков протестных лагерей вуза против войны в Газе, провел 104 дня в иммиграционном изоляторе. Его задержали сотрудники службы ICE в штатском у дома и этапировали за тысячу миль в Луизиану, после чего его семья и адвокаты долгое время не могли выйти с ним на связь.

Юрист Халиля заявил, что дело стало «пародией на правосудие», а его депортация — «оружием подавления инакомыслия». Несмотря на наличие грин-карты и брак с гражданкой США, власти настаивали на его высылке, ссылаясь на якобы угрозу «внешнеполитическим интересам». Сам активист сказал, что отказался бы от иска, если бы получил официальные извинения и пересмотр депортационной политики.

20 июня суд в Нью-Джерси распорядился освободить Халиля. Он смог впервые увидеть и взять на руки своего новорожденного сына, появление которого пропустил из-за содержания под стражей.