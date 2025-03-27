Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, задержанная 25 марта в кишиневском аэропорту, направила официальное обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту РФ Владимиру Путину.

В заявлении, опубликованном в ее телеграм-канале через адвокатов, она обвинила молдавские власти в политическом и идеологическом давлении на народ Гагаузии.

По словам Гуцул, в Молдове преследуют тех, кто выступает за дружбу с Турцией, Россией и другими стратегическими партнерами.

Она выразила уверенность, что Эрдоган «не останется безучастным», и заявила, что рассчитывает на его вмешательство.

Гуцул также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на Кишинев и скорейшего ее освобождения.

От имени «гагаузского народа» она попросила Москву добиться немедленного прекращения политических репрессий в Молдове.

Евгения Гуцул была задержана вечером 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы.

Она планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса.

В тот же день Антикоррупционная прокуратура заявила о завершении представления доказательств против Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор».

Они обвиняются в соучастии в незаконном финансировании политической партии и кандидата в составе организованной преступной группы.