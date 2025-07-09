В ночь с 8 на 9 июля Россия провела рекордную по масштабам воздушную атаку на Украину, выпустив 741 воздушное средство поражения, включая 728 ударных беспилотников «Шахед» и 13 ракет. Как сообщили в ВСУ, удалось сбить 718 целей, включая 296 дронов и 7 крылатых ракет. Еще 415 дронов были подавлены средствами РЭБ или потеряны с радаров.

Основным направлением удара стала Волынская область и город Луцк. По словам мэра Игоря Полищука, в городе вспыхнули пожары на территории гаражного кооператива и одного из предприятий. Пострадала также промышленная зона. Информация о других разрушениях и жертвах уточняется. По данным Киевской областной администрации, одна женщина получила перелом грудной клетки в Броварах.

Воздушная тревога продолжалась почти семь часов — до 6:15 утра. Одновременно атакам подверглись Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь, Днепр, Сумы и Запорожская область. В Киеве дроны атаковали центр города, были слышны взрывы, работала ПВО. Польша подняла в воздух истребители для защиты своего воздушного пространства.

Атака, по сообщениям, сопровождалась пусками гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31, а также крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К» с территории России.

Президент США Дональд Трамп за день до атаки заявил, что отправит Украине «больше оружия», чтобы она «могла защищаться», а также в самых резких до сих пор словах раскритиковал российского лидера, пригрозив ему «сюрпризом». Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки систем ПВО в Украину для «ревизии». При этом, как пишут СМИ, такой шаг застал самого Трампа врасплох.