ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Россия атаковала Украину рекордным числом дронов
Под удар попали западные регионы, особенно Луцк; украинские военные сообщают о сбитии 718 из 741 воздушных целей
Россия атаковала Украину рекордным числом дронов
/ Public domain
9 июля 2025 г.

В ночь с 8 на 9 июля Россия провела рекордную по масштабам воздушную атаку на Украину, выпустив 741 воздушное средство поражения, включая 728 ударных беспилотников «Шахед» и 13 ракет. Как сообщили в ВСУ, удалось сбить 718 целей, включая 296 дронов и 7 крылатых ракет. Еще 415 дронов были подавлены средствами РЭБ или потеряны с радаров.

Основным направлением удара стала Волынская область и город Луцк. По словам мэра Игоря Полищука, в городе вспыхнули пожары на территории гаражного кооператива и одного из предприятий. Пострадала также промышленная зона. Информация о других разрушениях и жертвах уточняется. По данным Киевской областной администрации, одна женщина получила перелом грудной клетки в Броварах.

Воздушная тревога продолжалась почти семь часов — до 6:15 утра. Одновременно атакам подверглись Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь, Днепр, Сумы и Запорожская область. В Киеве дроны атаковали центр города, были слышны взрывы, работала ПВО. Польша подняла в воздух истребители для защиты своего воздушного пространства.

Атака, по сообщениям, сопровождалась пусками гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31, а также крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К» с территории России.

Президент США Дональд Трамп за день до атаки заявил, что отправит Украине «больше оружия», чтобы она «могла защищаться», а также в самых резких до сих пор словах раскритиковал российского лидера, пригрозив ему «сюрпризом». Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки систем ПВО в Украину для «ревизии». При этом, как пишут СМИ, такой шаг застал самого Трампа врасплох.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us