Европейские военные державы ведут негласные переговоры о том, как взять на себя ключевые функции НАТО, если США ослабят свое участие. Как пишет Financial Times (FT), Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы разрабатывают план на 5–10 лет, который позволит Европе постепенно заменить американское лидерство в альянсе. Главная цель — избежать хаоса в случае, если Дональд Трамп примет решение о выходе США из НАТО, что стало реальной угрозой после его неоднократных заявлений.

Согласно европейским чиновникам, инициатива предполагает увеличение военных расходов, наращивание оборонного потенциала и снижение зависимости от американских войск. Лидеры ЕС намерены представить Вашингтону план управляемого перехода до июньского саммита НАТО, надеясь убедить Трампа в необходимости плавного изменения баланса сил, а не резкого разрыва.

Сегодня США тратят на оборону больше, чем все союзники по НАТО вместе взятые. Вашингтон предоставляет Европе не только ключевые военные возможности и ядерное сдерживание, но и содержит 80 тыс. военнослужащих на континенте. Однако европейские столицы обеспокоены тем, что Белый дом может резко сократить военное присутствие, а любые соглашения с администрацией Трампа могут оказаться недолговечными.

По оценкам чиновников, даже при значительных инвестициях на достижение самостоятельности уйдет не менее десяти лет. Исключение составляют ядерные силы США, которые заменить невозможно, подчеркивает FT. Несмотря на сложность задачи, отдельные страны уже демонстрируют готовность действовать самостоятельно. Так, Франция и Великобритания формируют «коалицию желающих» для поддержки Украины без участия США, доказывая, что Европа способна брать инициативу в свои руки. Кроме того, Париж готов расширить свой «‎ядерный зонтик»‎ на всю Европу.

Генсек НАТО Марк Рютте и другие представители альянса считают, что сохранение существующей структуры НАТО без США проще, чем создание новой системы безопасности с нуля. Но главный вопрос остается открытым: сможет ли Европа обеспечить собственную безопасность без американцев или же просто дождется, пока к власти в США вновь не придут демократы?



