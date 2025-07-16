В секторе Газа каждый день десять детей теряют одну или обе конечности из-за израильских атак, сообщила во вторник поддерживаемая ООН организация Global Protection Cluster. С октября 2023 года 134 105 человек, включая свыше 40 500 детей, получили травмы, связанные с боевыми действиями, причем 25% из них имеют новые инвалидности, требующие срочной реабилитации.

«В Газе нет безопасного места, — говорится в отчете, — 20 месяцев боев уничтожили защитную среду для людей с инвалидностью и пожилых». Свыше 35 000 человек получили повреждения слуха из-за взрывов, а единственный центр реконструкции конечностей в Газе перестал работать с декабря 2023 года из-за нехватки медикаментов и специалистов и был поврежден авиаударами в феврале 2024 года.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что с октября 2023 года погибло 58 573 палестинца, из них более 17 000 — дети, составляющие 30% от числа жертв. В среднем 15 детей ежедневно получают травмы, ведущие к необратимым инвалидностям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в декабре 2024 года, что Газа лидирует в мире по числу детских ампутаций на душу населения, причем многие операции проводятся без анестезии. ЮНИСЕФ предупредил, что дети с острым недоеданием в десять раз чаще умирают от простых причин, а доступ к больницам для них стал небезопасным.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что каждый десятый ребенок, обследованный в их клиниках, страдает от недоедания, особенно после ужесточения израильской блокады с 2 марта. «Наши медики фиксируют рост недоедания в Газе», — сообщила директор по коммуникациям БАПОР Жюльет Тума на брифинге в Женеве.

Гуманитарные организации подчеркивают катастрофическое воздействие войны на детей Газы. Разрушение инфраструктуры и нехватка медицинских услуг усугубляют кризис, лишая детей возможности восстановления. Агентства предупреждают о надвигающемся голоде, особенно на севере сектора, где доступ к еде и медикаментам жестко ограничен, что ставит под угрозу жизни тысяч детей.