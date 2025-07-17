Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению ограничений на использование в стране программного обеспечения, включая мессенджеры, созданные в так называемых «недружественных странах». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, которому предстоит до 1 сентября подготовить доклад.

Этот шаг совпал с завершением законодательного оформления новой государственной цифровой платформы, в центре которой — национальный мессенджер MAX. Он будет интегрирован с порталом «Госуслуги» и другими системами, позволяя гражданам подтверждать личность, возраст и право на льготы через один интерфейс. Закон о создании такой платформы был подписан в июне.

На фоне этих событий председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский допустил, что популярные зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp могут оказаться под более жестким контролем.

Telegram тем временем оказался в эпицентре слухов. На сайте Роскомнадзора появилась информация о якобы готовящемся открытии представительства Telegram в России — в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Однако близкие к мессенджеру источники, в том числе канал бывшего пресс-секретаря Павла Дурова Георгия Лобушкина, опровергли эту информацию. «Таких планов нет и быть не может», — заявил источник канала Лобушкина в руководстве платформы.

Павел Дуров отреагировал на появление фейков коротким постом «100%» — в ответ на собственное сообщение, где он критиковал попытки дискредитации Telegram. Он подчеркнул, что мессенджер продолжает отстаивать право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.

С 2022 года в России действует закон о «приземлении», обязывающий иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тыс. человек открывать в стране представительства и регистрироваться в Роскомнадзоре. На данный момент Telegram уже создал личный кабинет и разместил форму обратной связи, однако официального юрлица в РФ у компании нет. Ранее Telegram неоднократно штрафовали за отказ блокировать запрещенную информацию.