ПОЛИТИКА
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Китай готов захватить Тайвань уже сейчас
Пекин может начать вторжение на непокорный остров в любой момент, пишут СМИ
Китай готов захватить Тайвань уже сейчас
Китайские военные во время парада / Reuters
26 мая 2025 г.

Китай максимально готов к вторжению на Тайвань — любые военные учения могут перерасти в полноценную операцию по захвату острова. КНР уже подготовила десант, авиацию и реактивные системы залпового огня для возможного вторжения, сообщает Financial Times (FT). 

По данным газеты, КНР разместила в своей прибрежной зоне реактивные установки, способные поражать цели на всей территории Тайваня. Также Пекин тренирует десант для переброски и оперативного захвата ключевых объектов острова. Все это позволяет китайской армии перейти к блокаде Тайваня в течение нескольких часов, констатирует издание.

Согласно оценке американских и тайваньских военных, Китай уже обладает возможностью нанести внезапный удар практически без подготовки. Армия страны постоянно проводит тренировки, развивает реактивную артиллерию и держит в повышенной боеготовности морскую пехоту и воздушно-десантные силы.

Один из высокопоставленных представителей Минобороны Тайваня в беседе с FT отметил, что китайские ракетные и авиационные части могут «в любой момент перейти от мирного режима к боевым действиям».

Ситуация в воздухе обострилась. Китайские самолеты ежемесячно более 245 раз входят в зону ПВО Тайваня — еще пять лет назад такие случаи были единичными. Китайские истребители J-10, J-11, J-16 и J-20 теперь могут достигать острова без дозаправки, а в октябре прошлого года за сутки было совершено 153 боевых вылета.

На море также фиксируется рост активности. Китайские военные корабли, включая эсминцы и десантные суда, постоянно патрулируют акваторию вокруг Тайваня. Эксперты считают, что китайская армия сможет заблокировать тайваньские порты в течение нескольких часов. Особое внимание уделяется вертолетам на борту эсминцев и десантных кораблей типа 075 — с их помощью возможна переброска спецназа прямо на территорию Тайваня.

После реформ, начатых Си Цзиньпином, армия КНР была реорганизована в более мобильные и боеспособные подразделения. По оценкам экспертов, Китай практически не нуждается в дополнительной подготовке — войска постоянно тренируются и уже находятся вблизи портов, откуда может начаться операция.

Американские военные предупреждают: у Пекина уже есть способность к проведению масштабной объединенной военной кампании, и эта угроза стремительно нарастает. Главный вопрос — готов ли Дональд Трамп встать на защиту Тайваня или «отдаст» его, если Китай предложит хорошую цену? 


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