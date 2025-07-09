ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Испания запустила расследование против руководства Израиля
Cуд изучит нападение на гуманитарное судно на признаки военного преступления
Испания запустила расследование против руководства Израиля
/ Reuters
9 июля 2025 г.

Национальный суд Испании открыл уголовное расследование в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и ряда высокопоставленных военных. Их подозревают в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности — в частности, в связи с атакой на гуманитарное судно Madleen, направлявшееся в Газу.

По словам испанского депутата Европарламента Жауме Асенса, расследование касается инцидента 1 июня, когда судно с 12 активистами было перехвачено израильскими силами в международных водах. Среди участников «Флотилии свободы» были шведская экоактивистка Грету Тунберг, франко-палестинская правозащитница Риму Хассан, а также ирландский актер Лиан Каннингем.

В заявлении утверждается, что израильские силы применили дроны, слезоточивый газ и незаконно задержали гражданских лиц — в рамках «систематических нарушений» на фоне войны в Газе.

Суд направил запрос о сотрудничестве Международному уголовному суду и рассматривает нападение в контексте обвинений в геноциде. Это первый случай, когда испанский суд официально расследует действия израильского руководства в связи с конфликтом в Газе.

Асенс назвал это «важным шагом в борьбе с безнаказанностью» и подчеркнул роль гражданского общества в защите правосудия. В случае подтверждения обвинений, фигурантам дела, включая Нетаньяху, может грозить арест при поездке в Европу. Тель-Авив пока не прокомментировал ситуацию.

СвязанныеИзраильские военные похитили волонтеров с направлявшегося в Газу судна Madleen - TRT Global
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us