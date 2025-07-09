Национальный суд Испании открыл уголовное расследование в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и ряда высокопоставленных военных. Их подозревают в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности — в частности, в связи с атакой на гуманитарное судно Madleen, направлявшееся в Газу.

По словам испанского депутата Европарламента Жауме Асенса, расследование касается инцидента 1 июня, когда судно с 12 активистами было перехвачено израильскими силами в международных водах. Среди участников «Флотилии свободы» были шведская экоактивистка Грету Тунберг, франко-палестинская правозащитница Риму Хассан, а также ирландский актер Лиан Каннингем.

В заявлении утверждается, что израильские силы применили дроны, слезоточивый газ и незаконно задержали гражданских лиц — в рамках «систематических нарушений» на фоне войны в Газе.

Суд направил запрос о сотрудничестве Международному уголовному суду и рассматривает нападение в контексте обвинений в геноциде. Это первый случай, когда испанский суд официально расследует действия израильского руководства в связи с конфликтом в Газе.

Асенс назвал это «важным шагом в борьбе с безнаказанностью» и подчеркнул роль гражданского общества в защите правосудия. В случае подтверждения обвинений, фигурантам дела, включая Нетаньяху, может грозить арест при поездке в Европу. Тель-Авив пока не прокомментировал ситуацию.