ВОЙНА В ГАЗЕ
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Глава IFRC: Турция — один из главных партнеров по помощи Газе
Генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагайн заявил, что доставка гуманитарной помощи в Газу все больше осложняется
Глава IFRC: Турция — один из главных партнеров по помощи Газе
Джаган Чапагайн / AA
12 апреля 2025 г.

Генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Джаган Чапагайн ответил на вопросы журналистов на полях Анталийского дипломатического форума.

Чапагайн напомнил, что Турция входит в число стран-учредителей IFRC, и отметил, что с Анкарой осуществляется сотрудничество по самым разным направлениям, особенно для поддержки сирийских беженцев.

Он сообщил, что доставка гуманитарной помощи в Газу с каждым днем становится все более затрудненной. По его словам, IFRC продолжает работать несмотря на все трудности, а Турецкий Красный Полумесяц является одним из важнейших участников гуманитарной миссии в регионе.

«В Газе необходимо соблюдать основные гуманитарные ценности и нормы международного гуманитарного права», — заявил Чапагайн. Он добавил: «Атаки на гуманитарных работников по всему миру должны прекратиться».

Глава IFRC подчеркнул, что в мире одновременно происходит множество кризисов, катастроф и конфликтов.

«Для разрешения кризисов не предпринимаются дипломатические усилия. Один кризис не успевает закончиться, как начинается другой. Это несостоятельная ситуация», — заявил он.

Чапагайн отметил, что единственный путь к изменению текущей ситуации — это дипломатия и диалог.

«Именно поэтому я считаю Анталийский дипломатический форум крайне важным мероприятием», — добавил он.

Он также выразил признательность Турции за проведение форума: «Поздравляю Турцию с этой инициативой и организацией великолепного события».

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