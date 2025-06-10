Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть западных стран отказывается усиливать санкции против России, объясняя это тем, что Киев не мобилизует граждан с 18 лет. Об этом он заявил в интервью изданию Valasz online.

«Когда речь заходит о санкциях, которые не решаются вводить западные партнеры, они указывают [в качестве причины] то, что Украина не мобилизует людей в возрасте от 18 лет», — сказал Зеленский.

По его мнению, подобный подход ошибочен. Президент подчеркнул, что в современной войне определяющим является не численность, а вооружение и технологии. В качестве примера он привел операцию «Паутина», в ходе которой, по данным Киева, были уничтожены не менее 10 российских стратегических бомбардировщиков на аэродромах.

Он добавил, что не меньшее значение имеют финансы и международное давление. По словам Зеленского, санкции должны быть направлены в первую очередь на источники финансирования российской военной кампании.

Зеленский напомнил, что Украина уже разрешила гражданам в возрасте 18–24 лет подписывать годичные контракты для участия в боевых действиях. По его мнению, это стало сигналом для тех стран, которые настаивают на снижении призывного возраста и связывают с этим предоставление помощи.

Тем не менее, подчеркнул он, «тысячи» украинских военных продолжают находиться на передовой без достаточного обеспечения. Президент признал, что проблема мобилизации существует в любой войне — и Украина не исключение.

По его данным, украинская армия сейчас пополняется на 27 тыс. человек в месяц, в то время как Россия, по его словам, привлекает от 40 до 50 тыс.

Зеленский также заявил, что неоднократно призывал западные страны, в том числе США, ужесточить санкции против России после новых ударов по украинским городам. Эти атаки, как он указал, участились с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Он напомнил, что поднимал вопрос санкций и после отказа президента России Владимира Путина от безусловного месячного перемирия. В то же время Трамп, который сам настаивал на 30-дневной паузе в боевых действиях, не усиливает давление на Москву.

Президент Украины также напомнил о законопроекте, внесенном в Сенат США, предусматривающем 500-процентные пошлины на импорт российской нефти и газа. По его словам, документ уже поддержан большинством сенаторов, однако Белый дом начал добиваться его смягчения.