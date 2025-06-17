Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центральная Азия превращается в важнейший логистический узел между Китаем и Европой. Он выступил на втором саммите «Центральная Азия — Китай», прошедшем в Астане.

По словам Токаева, только в 2024 году через регион прошли более 211 тыс. контейнеров из Китая. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Казахстан обслуживает 85% всех наземных грузоперевозок из Китая в Европу.

Токаев подчеркнул, что обеспечение надежных и безопасных транспортных коридоров — стратегический приоритет для стран региона. Казахстан предлагает совместно с Китаем построить грузовой терминал в порту Курык на Каспийском море. Также продолжается модернизация портов, развитие судостроения и цифровизация логистики.

Президент напомнил, что Казахстан — первое звено инициативы «Один пояс, один путь» и поддерживает сопряжение проекта с маршрутами «Западный Китай — Западная Европа», Транскаспийским транспортным коридором и направлением «Север — Юг».

Говоря об энергетике, Токаев отметил, что Центральная Азия обладает 20% мировых запасов урана, более 17% нефти, 7% природного газа и значительными ресурсами редкоземельных металлов. Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики и уже готовится к подписанию соглашения.

Президент также подчеркнул важность борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком, торговлей оружием и людьми. Особое внимание было уделено киберпреступности. Токаев предложил создать регулярные контакты между профильными структурами стран региона.

Глава Казахстана приветствовал запуск первого туристического поезда Сиань — Алматы, назвав его символом исторического духа Шелкового пути. Также он выступил за разработку долгосрочной стратегии взаимодействия в формате «Центральная Азия — Китай» на 2026–2030 годы.

В саммите приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По итогам форума была подписана Астанинская декларация и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами Центральной Азии и Китаем.

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