ВОЙНА В ГАЗЕ
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Поселенцы убили американца, США требуют расследования
Двадцатилетнего юношу до смерти избили на Западном берегу; в Белом доме случившееся назвали «терактом», но не решились на независимое расследование
Поселенцы убили американца, США требуют расследования
Сайфулла Мусаллет / Соцсети
16 июля 2025 г.

Администрация Дональда Трампа потребовала от Израиля расследовать убийство американского гражданина Сайфуллы Мусаллета, которого, по данным свидетелей, забили насмерть израильские поселенцы в городе Синджиль на Западном берегу. Президент США назвал случившееся «террористическим актом».

«Ответственные должны быть привлечены к ответственности», — написал посол США в Израиле Майк Хакаби. Его заявление стало редким случаем критики Израиля от дипломата, ранее заявлявшего, что «палестинцев как таковых не существует». Однако Хакаби не поддержал требование семьи Мусаллета о независимом расследовании со стороны Вашингтона.

Мусаллет стал уже девятым американцем, погибшим от рук израильтян с 2022 года. Ни один из этих случаев не привел к уголовным делам. Организация IMEU призвала к независимому расследованию, подчеркнув, что Израиль не способен объективно оценивать действия поселенцев, которых сам же и покрывает.

Израильские военные заявили, что инцидент начался с броска камня по машине. Семья погибшего утверждает, что его три часа держали в окружении и не подпускали врачей. В ту же ночь был убит еще один палестинец — Мухаммед Шалаби.

На гибель Мусаллета отреагировали также и в Конгрессе США. Конгрессмены Хаким Джеффрис и Максвелл Фрост потребовали наказания виновных.

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