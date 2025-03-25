Еврокомиссия одобрила новый закон Польши, позволяющий временно приостанавливать прием заявлений на убежище на границе с Беларусью. Варшава объясняет это тем, что Минск якобы организованно направляет мигрантов к польской границе, используя миграцию как инструмент давления. В ЕС признали, что Польша сталкивается с «уникальной ситуацией» на восточной границе.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что страна отказывается соблюдать Дублинский регламент ЕС, обязывающий первый принимающий государство рассматривать запрос на убежище. Он сослался на перегрузку польской системы из-за наплыва беженцев из Украины и постоянного давления на восточной границе.

С 2021 года десятки тысяч мигрантов из Ближнего Востока, Азии и Африки пытались попасть в Польшу через Беларусь. Многие из них затем направлялись в Германию, которая в 2023 году вернула пограничный контроль и начала разворачивать нелегалов.

ЕС подчеркнул необходимость соблюдать правила предоставления убежища, но в то же время допустил «гибкость» в случае Польши. В преддверии президентских выборов, намеченных на май, тема миграции остается одним из центральных вопросов польской политики.