ВОЙНА В ГАЗЕ
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Политический кризис в Израиле нарастает
Израильская полиция жестко разогнала протест у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, задержав 12 человек
Политический кризис в Израиле нарастает
Протесты в Израиле / Reuters
20 марта 2025 г.

Полиция заявила, что задержала 12 человек во время протестов возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Демонстранты выступали против решения уволить главу Шин-Бет (Шабак) Ронена Бара и возобновления ударов по Газе.

По заявлению полиции, во время акции протеста начались столкновения, участники подожгли костры на проезжей части. Полицейские применили водометы и силой разогнали протестующих. В результате пострадали один полицейский и один гражданский.

Кризис в Израиле усилился после решения правительства Нетаньяху уволить главу Шин-Бет, что вызвало резкую критику оппозиции. На фоне этих событий израильская армия утром 18 марта нанесла удары по Газе, нарушив перемирие с ХАМАС. В результате бомбардировок погибло не менее 436 человек, сотни получили ранения.

В официальном заявлении израильского правительства указано, что удары были нанесены по приказу Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, а операция против ХАМАС будет «наращивать силу».

ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей и заявил, что Тель-Авив возобновил геноцид палестинцев, несмотря на гарантии посредников.

Родственники израильских заложников осудили правительство Нетаньяху, заявив, что оно фактически отказалось от пленных, используя войну как предлог. Оппозиционные партии Израиля также осудили увольнение главы Шин-Бет, связывая это с попыткой Нетаньяху усилить личный контроль над спецслужбами.

Шин-Бет традиционно считается независимой структурой, и увольнение его главы вызвало критику даже среди членов коалиции Нетаньяху. Это первое в истории страны отстранение главы внутренней разведки правительством.

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