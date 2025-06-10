Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американское предложение по ядерной сделке «неприемлемым», обвинив Тегеран в завышенных требованиях. «Они стремятся к обогащению, а мы хотим обратного», — заявил он на бизнес-форуме, добавив, что уже обсудил эту тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Это заявление прозвучало после пяти раундов переговоров между США и Ираном, начавшихся в апреле. Вашингтон требует полного отказа от обогащения урана, что Тегеран считает неприемлемым. Тем не менее, по данным Axios и The New York Times, американская сторона готова временно допустить низкий уровень обогащения, что говорит о стремлении к компромиссу. Новый раунд переговоров намечен на четверг.

В ответ на американский проект соглашения Иран заявил, что он «не отражает суть прежних этапов переговоров» и не включает ключевого требования — снятия санкций. Представитель иранского МИД Исмаил Бакаи сообщил, что Тегеран готовит собственное предложение и направит его через Оман.

На этом фоне иранские СМИ заявили о получении секретных данных о ядерной программе Израиля, включая оборонные планы. Высший совет нацбезопасности Ирана пригрозил применить эти сведения для ответных ударов, если Израиль атакует. Сам Израиль традиционно не подтверждает наличие у себя ядерного арсенала.

По данным Middle East Eye, Израиль представил США план одностороннего удара по Ирану, обсуждавшийся с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Однако аналитики считают, что премьер Нетаньяху вряд ли решится на операцию без поддержки Трампа, особенно после заключения перемирия США с хуситами, обошедшегося без участия Израиля.

Обстановку накаляет и отчет МАГАТЭ: по состоянию на 17 мая Иран накопил 408,6 кг урана, обогащенного до 60% — почти на 50% больше, чем в феврале. Это уже в шаге от оружейного уровня — 90%. Весь объем иранского обогащенного урана достиг 9 247,6 кг. Глава агентства Рафаэль Гросси предупредил, что таких запасов может хватить на несколько ядерных зарядов, если будет принято соответствующее политическое решение.

МАГАТЭ также требует от Ирана сотрудничества по неофициальным объектам, где ранее были обнаружены следы урана.