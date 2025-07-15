В Боготу прибыли представители 30 стран, чтобы обсудить шаги по прекращению израильской оккупации Палестины. Международная конференция посвящена созданию будущего государства Палестина, а также обсуждению совместных мер против Израиля.

Во встрече принимают участие Турция, Китай, Испания, Индонезия, Алжир, Катар, Бразилия и другие государства. Организаторы — Колумбия и Южная Африка — созвали встречу на фоне усиливающегося давления на Израиль после решения Международного суда в Гааге, призвавшего к немедленному завершению оккупации.

Конференция открылась 15 июля. Ее цель — разработать конкретные политические, экономические и юридические меры для выполнения резолюции Генассамблеи ООН, которая требует прекратить оккупацию к сентябрю 2025 года. Суды уже признали действия Израиля незаконными. Теперь участники встречи в Боготе обсуждают, как принудить Тель-Авив к выполнению международного права.

Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе назвала встречу «самым важным политическим событием последних 20 месяцев».

Несмотря на недавние санкции со стороны США, она заявила, что не отступит: «Эта атака — не против меня. Это угроза всем, кто защищает международное право».

Президент Колумбии Густаво Петро подчеркнул, что встреча символизирует переход от слов к действиям.

«Мир больше не ограничится осуждением. Пришло время для коллективных мер», — уточнил политик.

Он также добавил, что сдерживать Израиль можно только через реальное давление, включая экономические ограничения.

Ранее Международный суд в Гааге заявил, что «соображения безопасности не оправдывают захват территорий силой» и напомнил государствам об их обязанности «не помогать в поддержании оккупации».

Альбанезе призвала отказаться от двойных стандартов и вернуться к универсальным правам.

«Хватит исключительности. Хватит безнаказанности. Настало время действовать во имя мира и справедливости», — подчеркнула она.

Теперь участники будут обсуждать прекращение поставок оружия Израилю, запрет захода военных судов в порты и другие меры, призванные положить конец 57-летней оккупации.



