В Стамбуле состоялась встреча представителей Ирана, Великобритании, Франции и Германии на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны обсудили пути возобновления ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Консультации проходили за закрытыми дверями в здании Генерального консульства Ирана и длились около трех с половиной часов. Иранскую делегацию возглавили заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Иран согласился провести новый раунд консультаций по просьбе европейских участников СВПД. Первая подобная встреча прошла 16 мая также в Стамбуле. Тогда стороны договорились поддерживать контакты на фоне продолжающихся непрямых переговоров между Ираном и США.

Однако 13 июня Израиль начал военные атаки на Иран, что привело к приостановке дипломатического процесса как с США, так и с европейскими странами.

На фоне нового витка консультаций Иран выразил обеспокоенность тем, что Великобритания, Франция и Германия могут активировать механизм восстановления санкций (snapback). Срок его действия истекает 18 октября. Механизм позволяет вернуть санкции ООН, снятые в рамках СВПД, в случае его нарушения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что у европейских стран нет юридического основания для запуска механизма. По его словам, именно они «нарушили основы соглашения» и «потеряли свой статус участников СВПД».

Соглашение по ядерной программе было подписано 14 июля 2015 года Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В обмен на ограничение ядерной деятельности с Ирана были сняты международные санкции.

США вышли из соглашения в 2018 году в одностороннем порядке и восстановили санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно отказываться от своих обязательств, включая обогащение урана на высоком уровне.

Европейские участники, несмотря на формальное несогласие с действиями Вашингтона, не смогли компенсировать их последствия, что и стало причиной нынешнего кризиса.