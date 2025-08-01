ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Израиль эвакуирует дипломатов из ОАЭ
Тель-Авив спешно вывозит почти все посольство на фоне угроз безопасности
Израиль эвакуирует дипломатов из ОАЭ
Дипломаты Израиля в ОАЭ / Reuters
1 августа 2025 г.

Израиль начал срочную эвакуацию почти всего дипломатического персонала из Объединенных Арабских Эмиратов после резкого усиления угроз безопасности. Решение приняли вечером 31 июля, когда Совет национальной безопасности повысил уровень предупреждения для граждан Израиля в ОАЭ, пишут израильские СМИ.

«Мы усиливаем предупреждение, потому что террористические организации активизировали попытки нанести вред Израилю», — заявили в израильском Совбезе. 

Там предупредили о возможных атаках на израильтян и евреев, особенно в период еврейских праздников и по субботам.

По данным телеканала Kan, приказ о выезде получил и посол Израиля в ОАЭ Йоси Шелли. Ранее против него в Эмиратах поступали жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей, и он рисковал лишиться поста.

В Тель-Авиве опасаются, что после недавней военной операции против Ирана Тегеран или его союзники могут пойти на ответные удары. Дополнительное давление на Израиль оказывает международная критика за гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

recommended

Напряжение выросло и на фоне недавнего громкого дела: в марте суд в Абу-Даби приговорил троих человек к смертной казни за убийство израильско-молдавского раввина, совершенное в ноябре прошлого года. Подобные преступления для ОАЭ — редкость: страна считается одной из самых безопасных в регионе.

Израильская община в Эмиратах значительно выросла с 2020 года, когда ОАЭ стали первой за три десятилетия арабской страной, установившей официальные дипломатические отношения с Израилем. Это произошло при посредничестве США и стало крупной победой первого срока президента Дональда Трампа.

Теперь же, по мнению израильских властей, дипломатическая работа в Эмиратах стала небезопасной. При этом официальный Абу-Даби никак эту ситуацию не комментировал — страна не разрывала и не понижала уровень дипотношений с Израилем даже на фоне катастрофы в Газе.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us