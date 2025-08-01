Израиль начал срочную эвакуацию почти всего дипломатического персонала из Объединенных Арабских Эмиратов после резкого усиления угроз безопасности. Решение приняли вечером 31 июля, когда Совет национальной безопасности повысил уровень предупреждения для граждан Израиля в ОАЭ, пишут израильские СМИ.

«Мы усиливаем предупреждение, потому что террористические организации активизировали попытки нанести вред Израилю», — заявили в израильском Совбезе.

Там предупредили о возможных атаках на израильтян и евреев, особенно в период еврейских праздников и по субботам.

По данным телеканала Kan, приказ о выезде получил и посол Израиля в ОАЭ Йоси Шелли. Ранее против него в Эмиратах поступали жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей, и он рисковал лишиться поста.

В Тель-Авиве опасаются, что после недавней военной операции против Ирана Тегеран или его союзники могут пойти на ответные удары. Дополнительное давление на Израиль оказывает международная критика за гуманитарную катастрофу в секторе Газа.