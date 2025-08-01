Израиль начал срочную эвакуацию почти всего дипломатического персонала из Объединенных Арабских Эмиратов после резкого усиления угроз безопасности. Решение приняли вечером 31 июля, когда Совет национальной безопасности повысил уровень предупреждения для граждан Израиля в ОАЭ, пишут израильские СМИ.
«Мы усиливаем предупреждение, потому что террористические организации активизировали попытки нанести вред Израилю», — заявили в израильском Совбезе.
Там предупредили о возможных атаках на израильтян и евреев, особенно в период еврейских праздников и по субботам.
По данным телеканала Kan, приказ о выезде получил и посол Израиля в ОАЭ Йоси Шелли. Ранее против него в Эмиратах поступали жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей, и он рисковал лишиться поста.
В Тель-Авиве опасаются, что после недавней военной операции против Ирана Тегеран или его союзники могут пойти на ответные удары. Дополнительное давление на Израиль оказывает международная критика за гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
Напряжение выросло и на фоне недавнего громкого дела: в марте суд в Абу-Даби приговорил троих человек к смертной казни за убийство израильско-молдавского раввина, совершенное в ноябре прошлого года. Подобные преступления для ОАЭ — редкость: страна считается одной из самых безопасных в регионе.
Израильская община в Эмиратах значительно выросла с 2020 года, когда ОАЭ стали первой за три десятилетия арабской страной, установившей официальные дипломатические отношения с Израилем. Это произошло при посредничестве США и стало крупной победой первого срока президента Дональда Трампа.
Теперь же, по мнению израильских властей, дипломатическая работа в Эмиратах стала небезопасной. При этом официальный Абу-Даби никак эту ситуацию не комментировал — страна не разрывала и не понижала уровень дипотношений с Израилем даже на фоне катастрофы в Газе.