Управление ООН по правам человека (OHCHR) зафиксировало как минимум 798 смертей палестинцев вблизи гуманитарных пунктов в Газе за последние шесть недель. По данным ведомства, 615 человек были убиты в окрестностях центров раздачи помощи, организованных при поддержке США и Израиля, еще 183 — предположительно на маршрутах гуманитарных колонн.

Речь идет о пунктах, которыми управляет так называемая Gaza Humanitarian Foundation (GHF) — организация, доставляющая помощь в обход системы ООН с привлечением частных американских логистических компаний. Израиль утверждает, что стандартные маршруты через структуры ООН небезопасны, поскольку их использует ХАМАС для изъятия помощи. ХАМАС это отрицает.

Представитель ООН Равина Шамдасани подчеркнула, что большинство раненых вблизи центров получили огнестрельные ранения. Она назвала модель GHF «изначально небезопасной» и противоречащей принципу гуманитарной беспристрастности. ООН настаивает на расследовании, а не на «общем отрицании» проблем.

GHF отвергла доклад, заявив, что он «ложный и вводящий в заблуждение». По утверждению организации, «наиболее смертоносные инциденты» произошли при участии миссий ООН, а не у их объектов. «Решение — в увеличении объемов помощи. Если бы гуманитарные группы сотрудничали с нами, уровень насилия можно было бы существенно снизить», — заявили в GHF.

Израильская армия сообщила Reuters, что начала проверку недавних случаев массовой гибели людей и уже предприняла меры для «снижения трения» между палестинцами и военными: были установлены ограждения, знаки, открыты дополнительные маршруты.

С 27 мая, когда GHF начала работу, организация утверждает, что раздала более 70 млн порций еды. В то же время ООН ссылается на данные больниц, кладбищ, семей жертв, НПО и местных партнеров. По данным других агентств, грузы нередко подвергались грабежу — как со стороны боевиков, так и голодающих мирных жителей. Всемирная продовольственная программа ранее сообщала, что большинство грузов с продовольствием перехватываются до пункта назначения.

21 месяц военной кампании Израиля в Газе превратил большую часть анклава в руины. Почти все население — около 2,3 млн человек — было вынуждено покинуть свои дома.