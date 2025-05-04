Депутат азербайджанского Милли Меджлиса Азер Бадамов был задержан в аэропорту Москвы и не допущен на рейс в Астрахань, куда он направлялся в составе официальной делегации для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА, Бадамову объявили о запрете на въезд в Россию без объяснения причин. Предполагается, что решение российских властей связано с резкими высказываниями депутата в адрес члена Государственной Думы Николая Валуева.

Ранее Бадамов жестко отреагировал на оскорбительные комментарии Валуева в адрес азербайджанцев, написав на своей странице в Facebook: «Если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя «шоблы», то лучше всего для этого подойдет портрет Николая Валуева. Достаточно посмотреть на антропологический тип данного существа, чтобы понять, что это редкий экспонат тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявший где-то между неандертальцем и хомо сапиенс».

Конфликт начался после того, как Валуев в своем телеграм-канале прокомментировал новость о закрытии «Русского дома» в Баку, используя в отношении азербайджанцев оскорбительное выражение «шобла-обла». Он также призвал проверить деятельность азербайджанских диаспор в России: «Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона», — заявил российский депутат.

В ответ на эти высказывания МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде отметил: «Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику».

Представитель МИД также сообщил, что Валуев не единственный российский депутат в «черном списке» – ранее туда были включены Константин Затулин и Виталий Милонов. Гаджизаде выразил сожаление, что все трое являются членами партии «Единая Россия».

По последним данным, Азер Бадамов уже находится в самолете и возвращается в Азербайджан.