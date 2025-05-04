ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Азербайджанского депутата задержали в РФ
Депутата Азера Бадамова задержали в московском аэропорту и депортировали после его критики в адрес российского парламентария Николая Валуева
Азербайджанского депутата задержали в РФ
Азер Бадамов / Милли Меджлис Азербайджана
4 мая 2025 г.

Депутат азербайджанского Милли Меджлиса Азер Бадамов был задержан в аэропорту Москвы и не допущен на рейс в Астрахань, куда он направлялся в составе официальной делегации для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА, Бадамову объявили о запрете на въезд в Россию без объяснения причин. Предполагается, что решение российских властей связано с резкими высказываниями депутата в адрес члена Государственной Думы Николая Валуева.

Ранее Бадамов жестко отреагировал на оскорбительные комментарии Валуева в адрес азербайджанцев, написав на своей странице в Facebook: «Если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя «шоблы», то лучше всего для этого подойдет портрет Николая Валуева. Достаточно посмотреть на антропологический тип данного существа, чтобы понять, что это редкий экспонат тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявший где-то между неандертальцем и хомо сапиенс».

Конфликт начался после того, как Валуев в своем телеграм-канале прокомментировал новость о закрытии «Русского дома» в Баку, используя в отношении азербайджанцев оскорбительное выражение «шобла-обла». Он также призвал проверить деятельность азербайджанских диаспор в России: «Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона», — заявил российский депутат.

В ответ на эти высказывания МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде отметил: «Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику».

Представитель МИД также сообщил, что Валуев не единственный российский депутат в «черном списке» – ранее туда были включены Константин Затулин и Виталий Милонов. Гаджизаде выразил сожаление, что все трое являются членами партии «Единая Россия».

По последним данным, Азер Бадамов уже находится в самолете и возвращается в Азербайджан.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us