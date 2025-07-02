Германия вызвала иранского посла в МИД после ареста подозреваемого в шпионаже. По данным следствия, задержанный собирал информацию об еврейских организациях в Берлине по заданию иранской разведки. Подозреваемый — гражданин Дании, известный как Али С., был задержан в городе Орхус и, как полагают в немецкой полиции, действовал в интересах Тегерана.

Согласно заявлению Федеральной прокуратуры Германии, в начале 2025 года Али С. получил задание от иранской спецслужбы — собрать сведения о «еврейских объектах и конкретных представителях еврейской общины в Берлине». Следствие подозревает, что слежка могла быть частью подготовки к возможным атакам.

По данным СМИ, подозреваемый фотографировал, в частности, штаб-квартиру Германо-израильского общества, а также здание, где иногда останавливается председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер. Немецкие власти запросили его экстрадицию и планируют предъявить обвинения в Федеральном суде.

Во вторник в МИД Германии был вызван посол Ирана в Берлине Маджид Нили Ахмадабади.

«Мы не потерпим угроз еврейской жизни в Германии», — заявило министерство в соцсети X.

Министр юстиции Штефани Хубиг назвала предполагаемую операцию «вопиющей», а министр иностранных дел Йоханн Вадефуль подчеркнул, что этот случай «вновь демонстрирует угрозу со стороны Ирана для евреев по всему миру».

При этом ни МИД, ни МВД Германии не предоставили каких-либо доказательств связи задержанного с Ираном или наличие у него мотивов атаковать еврейские центры в ФРГ.

По информации журнала Spiegel, Али С. имеет афганские корни и, предположительно, связан с «Аль-Кудс» — элитным подразделением иранской гвардии КСИР. Однако журнал приводит лишь косвенные доказательства — весомых подтверждений его связей с Ираном по-прежнему нет.

Посольство Ирана в Берлине отвергло обвинения, назвав их «необоснованными и опасными», и заявило, что они направлены на то, чтобы отвлечь внимание от недавних ударов Израиля по иранским объектам.

Во время апрельской 12-дневной войны между Ираном и Израилем канцлер Германии Фридрих Мерц однозначно занял сторону Тель-Авива, оправдывая удары по ядерным объектам Ирана. После этого Мерц отметил, что ФРГ готова к возможным иранским атакам на еврейские объекты на немецкой территории.



