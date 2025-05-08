ПОЛИТИКА
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Исламабад рассказал, чем сбил 5 индийских самолетов
Власти Пакистана сообщили о боевом успехе китайских J-10C
Исламабад рассказал, чем сбил 5 индийских самолетов
/ Reuters
8 мая 2025 г.

Пакистан впервые подтвердил боевое применение китайских истребителей J-10C, заявив об уничтожении пяти индийских самолетов, включая три французских Rafale.

Об этом в парламенте сообщил вице-премьер и глава МИД Ишак Дар. Ранее американские источники Reuters также сообщали, что как минимум два индийских истребителя были сбиты ракетами, выпущенными с J-10C.

Индия пока не признает потерь. Местные СМИ публикуют фото предполагаемых обломков китайских ракет PL-15E в Пенджабе. Если информация подтвердится, это станет первым известным случаем боевого применения J-10C против других истребителей.

Параллельно Пакистан заявил о перехвате 25 индийских беспилотников Harop и обвинил Индию в ударах по гражданским объектам. В ответ Индия сообщила об уничтожении пакистанских ПВО в Лахоре и продолжении операции «Синдур». Обострение конфликта вызвало международную обеспокоенность, ЕС, ООН и США призвали стороны к сдержанности.

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