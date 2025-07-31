ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Сирия не собирается нападать на Израиль
Глава сирийского МИД на встрече с Лавровым подчеркнул, что Дамаск не намерен вступать в войну с Тель-Авивом
Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шейбани / AFP
31 июля 2025 г.

Новое руководство Сирии заявило, что не собирается нападать на Израиль и сосредоточится на восстановлении единства и стабильности в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани в Москве на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«‎‎У нас нет намерений каких-то агрессивных в отношении Израиля, мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за 10 лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились, — отметил министр на встрече. — У нас очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, поэтому нам нужна стабильность».

Глава МИД также подчеркнул, что Дамаск представляет уже другую Сирию — страну, которая стремится к сотрудничеству, а не к конфликту.

«Мы восстанавливаем государственные структуры и заполняем политический и силовой вакуум, образовавшийся после событий декабря, — отметил он, имея в виду бегство Башара Асада и смену власти в Сирии.

По словам министра, институты власти продолжают функционировать, службы безопасности работают.

«‎Сейчас мы сосредоточены на преодолении вызовов, с которыми сталкивается страна и весь регион», — уточнил аш-Шейбани.

Визит министра в Москву проходит параллельно с другой важной встречей — в эти же часы представитель МИД Сирии встречается в Баку с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером. Переговоры сосредоточатся на ситуации на юге Сирии после столкновений в провинции Эс-Сувейда, где погибло множество людей. Израильские удары недавно поразили президентский дворец и военные объекты в Дамаске. США позже организовали прекращение огня.

Дамаск подтвердил, что вел с Израилем косвенные переговоры по снижению напряженности. Встреча в Баку продолжит диалог, начатый ранее в Париже.

Сирия хочет «‎отличные»‎ отношения с Россией

Помимо израильского трека министры затронули также двусторонние отношения. Аш-Шейбани уточнил, что Дамаск хочет начать новый этап отношений с Москвой.

«К‎ак вы знаете, отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер. Конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения‎», — отметил министр.

Он, однако, не стал уточнять, о каких именно моментах идет речь. Очевидно, что один из таких спорных вопросов — статус российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также тот факт, что Москва продолжает укрывать у себя Башара Асада. Впрочем, все эти вопросы в публичной части встречи Лаврова и аш-Шейбани упомянуты не были.

«‎‎Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении‎», — уточнил глава МИД.

