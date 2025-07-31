Новое руководство Сирии заявило, что не собирается нападать на Израиль и сосредоточится на восстановлении единства и стабильности в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани в Москве на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«‎‎У нас нет намерений каких-то агрессивных в отношении Израиля, мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за 10 лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились, — отметил министр на встрече. — У нас очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, поэтому нам нужна стабильность».

Глава МИД также подчеркнул, что Дамаск представляет уже другую Сирию — страну, которая стремится к сотрудничеству, а не к конфликту.

«Мы восстанавливаем государственные структуры и заполняем политический и силовой вакуум, образовавшийся после событий декабря, — отметил он, имея в виду бегство Башара Асада и смену власти в Сирии.

По словам министра, институты власти продолжают функционировать, службы безопасности работают.

«‎Сейчас мы сосредоточены на преодолении вызовов, с которыми сталкивается страна и весь регион», — уточнил аш-Шейбани.

Визит министра в Москву проходит параллельно с другой важной встречей — в эти же часы представитель МИД Сирии встречается в Баку с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером. Переговоры сосредоточатся на ситуации на юге Сирии после столкновений в провинции Эс-Сувейда, где погибло множество людей. Израильские удары недавно поразили президентский дворец и военные объекты в Дамаске. США позже организовали прекращение огня.