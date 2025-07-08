Международное сообщество начало дистанцироваться от Израиля из-за геноцида в Газе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, даже некоторые сторонники Израиля в международной системе стали отходить от него.

«Быть рядом с государством, совершающим геноцид, больше никому не выгодно», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан отметил, что число стран, открыто поддерживающих Израиль, можно пересчитать по пальцам одной руки. «В их числе, в первую очередь, США — страна, не выступающая против этой политики. Однако подавляющее большинство международного сообщества уже осудило происходящее в Газе и высказывается в поддержку решения на основе двух государств», — заявил он.

При этом министр констатировал отсутствие конкретных действий от международной системы. «Это и есть тот самый сбой, о котором мы говорим: отсутствие действенного механизма. Это требует анализа, переосмысления и исправления», — сказал Фидан.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что Анкара продолжает активные дипломатические усилия по урегулированию в Газе. «Мы несколько раз встречались с представителями ХАМАС до того, как они озвучили свой ответ. Донесли до них позицию Турции и рекомендации нашего президента», — рассказал он.

«Несмотря на то что Израиль продолжает расширять атаки, сопоставимые с систематической резней, мы по-прежнему готовы делать все возможное ради дипломатического решения, вместе с нашими партнерами и союзниками», — заверил министр.

Фидан добавил, что посредники в переговорах, включая Катар, настроены более оптимистично, и в ближайшие дни может появиться ясность по ситуации.

Касаясь участия Турции в саммите БРИКС, министр заявил, что страна была приглашена как уважаемый международный партнер. «Турция занимает такое положение в мире, что к ее позиции прислушиваются на многих платформах. Международное сообщество заинтересовано в нашем опыте и взглядах», — отметил Фидан.

По поводу украинского урегулирования министр сообщил, что Стамбульские переговоры принесли беспрецедентные результаты. «Стамбул принял у себя две встречи в рамках мирных переговоров. Эти раунды стали единственным этапом за четыре года войны, когда удалось добиться конкретных результатов — в частности, осуществлен беспрецедентный по масштабу обмен военнопленными и телами погибших», — подчеркнул он.

Фидан также сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров и ожидании ответа от украинской стороны.