Сирия привлекла около $16 миллиардов инвестиций и помощи всего за шесть месяцев после свержения Башара Асада, сообщает издание The National.

Крупнейшие инвесторы — Турция, Катар, Евросоюз, США и ОАЭ. Главным вложением за эти полгода стал проект совместного консорциума Турции, Катара и США по инвестированию $7 млрд в строительство четырех газовых электростанций и одной солнечной мощностью 1 ГВт.

По словам министра энергетики Сирии Мухаммада аль-Башира, это «исторический момент» и «переломная точка» в восстановлении инфраструктуры.

Президент аш-Шара подписал соглашение в Дамаске в присутствии спецпредставителя США Томаса Баррака. Проекты обеспечат более 50% потребностей Сирии в электроэнергии и создадут 300 тысяч рабочих мест.

Ранее Турция пообещала начать поставки газа в объеме 2 млрд кубометров в год, а Катар с марта временно снабжает главный сирийский энергоблок.

ООН утвердила трехлетний план восстановления инфраструктуры, запуска системы социальной поддержки и поддержки цифровых стартапов Сирии на сумму $1,3 млрд. Европейские доноры пообещали Дамаску еще $6,5 млрд на конференции в Брюсселе.

В мае логистический оператор ОАЭ DP World и новое сирийское правительство подписали меморандум на $800 млн о развитии порта Тартус. Ранее французская CMA CGM получила 30-летнюю концессию на $260 млн на управление портом Латакия.

По оценке Всемирного банка, Сирии требуется $400 млрд на восстановление экономики. Переходный министр экономики Нидаль аш-Шаар считает, что реальные затраты могут достичь $1 трлн.

После встречи президента Ахмеда аш-Шара с Дональдом Трампом в Эр-Рияде в мае США начали ослаблять санкции. Казначейство выдало общую лицензию на финансовые операции с новым сирийским правительством, центробанком и госкомпаниями — впервые с 2012 года.

При этом США потребовали от Сирии выдворить иностранных наемников и содействовать борьбе с террористами. ЕС также начал частичную отмену санкций против Дамаска, за исключением мер, касающихся безопасности.



