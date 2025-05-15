Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский сообщил, что представители РФ прибыли в Стамбул строго по поручению президента Владимира Путина.

«Как было обещано — 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу. Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — написал он в своем телеграм-канале.

Переговоры между РФ и Украиной, как ожидается, пройдут в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче. Именно здесь в 2022 году уже проходила одна из попыток договориться о прекращении конфликта.

Состав российской делегации был утвержден президентом Путиным накануне. В нее вошли: замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Мединский и Фомин также участвовали в переговорах в 2022 году.

Со стороны Украины на переговорах будут присутствовать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция готова оказать всестороннее содействие в прекращении войны между Украиной и Россией.

Он также подчеркнул важность сохранения текущих дипломатических возможностей. По словам главы государства, «необходимо не упустить открывшееся окно возможностей» и активизировать усилия, направленные на установление мира.