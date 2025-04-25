ПОЛИТИКА
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Китай готовится к покорению Луны
Китай отправил космический корабль «Шэньчжоу-20» к орбитальной станции «Тяньгун» с тремя тайконавтами на борту — в рамках подготовки к первой пилотируемой миссии на Луну к 2030 году
Китай готовится к покорению Луны
Экипаж «Шэньчжоу-20» / Reuters
25 апреля 2025 г.

Китай запустил очередной пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» к орбитальной станции «Тяньгун». Миссия стала частью долгосрочной стратегии по отправке тайконавтов на Луну и строительству постоянной базы на спутнике Земли к 2030 году.

Запуск был произведен 25 апреля с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя Long March-2F.

Экипаж проведет на орбите около полугода, занимаясь научными экспериментами и обслуживанием станции. Возглавляет миссию Чэнь Дун — 46-летний ветеран космоса, ранее находившийся на орбите более 200 дней. В экипаж также вошли два новичка: 40-летний бывший пилот ВВС Чэнь Чжунруй и 35-летний инженер Ван Цзе.

Китайская программа продолжает проводить уникальные эксперименты. Впервые на орбиту доставлены планарии — плоские черви, известные своей способностью к регенерации. Ожидается, что изучение их поведения в космосе поможет в разработке медицинских решений для космонавтов.

«Эта миссия закладывает прочную технологическую основу для будущих задач на Луне», — заявил технический советник Чжоу Яцян.

Китай активно развивает свою космическую программу, в том числе строит собственную систему спутников, конкурирующую с американским проектом Starlink. В 2024 году КНР начала запуск 14-тысячной группировки спутников.

На международной арене Пекин также расширяет сотрудничество. В феврале 2025 года было подписано соглашение с Пакистаном о подготовке первого иностранного астронавта к полету на китайскую станцию.

В 2021 году Китай и Россия объявили о планах построить лунную станцию к 2035 году, однако пока речь идет лишь о необитаемой платформе, создаваемой в рамках независимых программ.

Китай не участвует в проекте Международной космической станции после того, как США в 2011 году запретили NASA сотрудничать с Пекином. С тех пор КНР создает собственные орбитальные и межпланетные платформы.

Среди крупнейших достижений последних лет — посадка зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны в 2019 году, миссия на Марс с марсоходом «Чжужун» в 2021 году и доставка лунного грунта миссией «Чанъэ-6» в 2024 году.

По словам главы NASA Билла Нельсона, США и Китай уже вовлечены в новую лунную гонку. Он предупреждает, что Пекин может попытаться закрепить территориальные претензии на Луне, несмотря на международные договоры.

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