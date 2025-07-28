Соединенные Штаты, вероятно, впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании, посылая сигнал президенту России Владимиру Путину о приверженности европейской безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и аналитиков.

16 июля военный самолет С-17 ВВС США, с включенным транспондером, открыто отображающим его местоположение, вылетел из хранилища ядерного оружия на базе Киртленд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и приземлился на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. По словам Уильяма Альберка, старшего научного сотрудника Pacific Forum, полет выполняла элитная спецгруппа Prime Nuclear Airlift Force, ответственная за транспортировку ядерного оружия.

В Лейкенхит, вероятно, были доставлены термоядерные бомбы B61-12 с мощностью до 50 килотонн, которые могут нести истребители F-35A и другие самолеты США и НАТО. «Возможности B61 помогут ограничить влияние значительного преимущества России в области нестратегического ядерного оружия на театре военных действий», — отметил Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил.

Предполагаемое развертывание вооружений совпало по времени с заявлением президента США Дональда Трампа, который ужесточил позицию по украинскому кризису. Американский лидер сократил срок первоначального 50-дневного ультиматума России до 10-12 дней, установив новый крайний срок на 9 августа.

В понедельник американский лидер заявил, что «больше не заинтересован в разговорах с Путиным», поскольку все предыдущие переговоры, по его словам, приводили к новым ударам по украинским городам, несмотря на видимую близость сторон к прекращению огня.