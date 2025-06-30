В Азербайджане задержана Айтекин Гусейнова, редактор российского агентства Ruptly, входящего в состав телевизионной компании RT, во время съемки обысков в офисе «Sputnik Азербайджан», передают российские СМИ.

Инцидент произошел вблизи здания в Баку, где проводились следственные действия. Гусейнова прибыла на место около 16:00 по московскому времени и в 16:20 сообщила редакции об успешной съемке материала. После этого связь с ней прервалась.

Информацию о задержании подтвердила мать Гусейновой, однако подробности инцидента остаются неизвестными. У журналистки два гражданства — России и Азербайджана, заявили в Ruptly

Задержание Айтекин Гусейновой произошло на фоне обострения дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном. МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в связи с «недружественными действиями Баку», включая обыски в офисе «Sputnik Азербайджан», формально ликвидированного в феврале 2025 года, но продолжавшего работу, и задержание двух предполагаемых сотрудников ФСБ, работавших в редакции под прикрытием.

Кризис усугубился после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня 2025 года, где, по данным Баку, погибли как минимум два человека, что вызвало протест МИД Азербайджана.