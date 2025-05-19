ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трампа просят быть жестче с Путиным
Финляндия пыталась убедить президента США пересмотреть отношения с российским лидером, утверждая, что Россия больше не сверхдержава
Трампа просят быть жестче с Путиным
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters
19 мая 2025 г.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп теряет терпение в отношении Владимира Путина. По его словам, США готовы ввести «запредельные» санкции, если телефонный разговор Трампа с российским лидером в понедельник не принесет прогресса в мирных переговорах.

Стубб также отметил, что в субботу провел долгий разговор с Трампом, а затем — с Владимиром Зеленским. По его словам, США могут уже на этой неделе инициировать через сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя новый санкционный пакет, нацеленный на дестабилизацию российской экономики. Речь идет о драконовских пошлинах для стран, закупающих российскую энергию.

По данным газеты Guardian, Стубб во время беседы пытался убедить Трампа, что Россия — больше не великая держава. Потому советоваться с ней и учитывать только ее интересы, пренебрегая интересами Украины и Европы — это ошибка.

Финский лидер утверждает, что экономика РФ меньше итальянской, а инфляция и ключевая ставка выше 20%. Резервы почти исчерпаны, а успехи на фронте минимальны. «Это больше не сверхдержава», — отметил Стубб.

Однако финский политик, скорее, выдает желаемое за действительное. Россия, по оценке МВФ, в прошлом году вышла на четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности — сразу после США, Китая и Индии. Экономика РФ показывала рост все последние кварталы 2024 года, в первом квартале 2025-го она выросла на 1,4%. Между тем, у самой Финляндии с экономическим ростом явные проблемы — в 2025 году она, по оценке Национального банка страны, вырастет лишь на 0,8%.

В плане санкций, однако, Стубб прав. Грэм, близкий к Трампу сенатор, координирует санкции с европейскими союзниками. Он называет пакет «уничтожающим» и предлагает его как продолжение тарифной политики Трампа, а не как альтернативу. Трамп заявил, что санкции будут «сокрушительными», особенно на фоне низких цен на нефть и проблем в российской экономике.

Финский лидер считает, что Европе важно показать США свою решимость: «Мы должны быть не потребителями безопасности, а ее поставщиками». Он также поддержал участие Зеленского в июньском саммите НАТО. При этом Вашингтон, по данным СМИ, пока против присутствия украинского лидера.


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