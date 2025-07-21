ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильских солдат объявили в розыск
Резервисты боятся выезда за границу — они опасаются преследований за военные преступления в Газе
Израильских солдат объявили в розыск
Израильские военнослужащие заявляют, что опасаются выезжать за границу / Reuters
21 июля 2025 г.

Израильские военнослужащие заявляют, что опасаются выезжать за границу — они боятся, что им могут грозить уголовные дела за военные преступления в секторе Газа, пишет Times of Israel.

В частности, военные опасаются возвращаться в Канаду из-за открытого дела против Израиля. 

Портал отмечает: израильский резервист Нати Хубберман вернулся с северной границы Израиля в марте после нескольких недель службы, его телефон был завален тревожными сообщениями. Друзья предупреждали: его имя появилось на новом канадском сайте, где публикуются данные граждан, служивших в армии Израиля. 

Автор сайта — канадский журналист Давиде Мастраччи — обвиняет израильских военных в причастности к военным преступлениям. Он скрупулезно собирает данные о военнослужащих и их причастности к убийству гражданского населения Газы.

Сначала Хубберман не придал значения происходящему. Но в июне Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила о начале расследования событий, связанных с израильским вторжением в Газу. Комиссия заявила, что будет выявлять подозреваемых в геноциде, преступлениях против человечности или военных преступлениях.

Это заявление вызвало тревогу среди израильских военнослужащих, которые имеют канадское гражданство. Многие из них полагали, что их зверства в Газе так и останутся безнаказанными.

Это дело вынудило резервистов отменить поездки в Канаду из-за страха задержания, отмечает Times of Israel.

По словам подполковника в отставке Мауриса Хирша, бывшего главного военного прокурора армии Израиля, подобные расследования представляют собой новую форму правового давления на Тель-Авив — lawfare.

При помощи этой системы международное сообщество может давить не на политиков Израиля, а на военнослужащих. Им могут грозить уголовные дела из-за военных преступлений в Газе. Прецеденты преследований уже были в Бразилии, Чили, Колумбии и ряде других стран, которые открыли дела против израильских солдат.

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