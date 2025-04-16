ПОЛИТИКА
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Верховный лидер Ирана: «Не стоит быть слишком оптимистичными...»
Али Хаменеи призвал вести процесс переговоров «аккуратно» и «не привязывать внутренние дела страны» к переговорам с США
Верховный лидер Ирана: «Не стоит быть слишком оптимистичными...»
/ Reuters
16 апреля 2025 г.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник поддержал продолжение переговоров с США, однако подчеркнул, что не испытывает чрезмерных иллюзий относительно их исхода. «Не стоит быть слишком оптимистичными. Но и слишком пессимистичными тоже. Первые шаги сделаны правильно, теперь процесс нужно вести аккуратно», — заявил он на встрече с высшими иранскими чиновниками в Тегеране. Хаменеи добавил, что «красные линии» известны обеим сторонам и призвал «не привязывать внутренние дела страны» к этим переговорам.

Тем временем спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что на повестке грядущего раунда переговоров — верификация иранской программы обогащения урана и милитаризация. По его словам, Ирану «не нужно обогащать уран выше 3,67%», тогда как в некоторых случаях обогащение достигает 20% и даже 60%. Помимо обогащения, обсуждаться будут баллистические ракеты и «триггеры» для ядерной боеголовки. Уиткофф подчеркнул, что без строгой системы проверок «альтернативы будут невыгодны для всех».

Окончательное место проведения второго раунда переговоров пока не подтверждено. Ранее назывался Рим, однако иранская сторона во вторник заявила, что диалог снова может пройти в Омане. Переговоры приобретают особую важность на фоне почти 50 лет вражды между Тегераном и Вашингтоном, а также угроз президента Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана, если соглашение достигнуто не будет.

На этом фоне иранские власти все активнее намекают на возможность создания собственного ядерного оружия. Уровень обогащения урана в стране уже вплотную приблизился к значениям, необходимым для создания боеголовки, что вызывает обеспокоенность как у МАГАТЭ, так и у западных стран.

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