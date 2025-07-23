ПОЛИТИКА
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В Германии увязали получение гражданства с клятвой Израилю
В федеральной земле Бранденбург для натурализации теперь нужно «официально признать право Израиля на существование»
В Германии увязали получение гражданства с клятвой Израилю
/ Social Media
23 июля 2025 г.

Власти земли Бранденбург на востоке ФРГ обязали новых соискателей гражданства официально признавать право Израиля на существование. Об этом объявил министр внутренних дел региона Рене Вильке. Новое правило действует с 1 июня и, по словам чиновника, выражает солидарность с еврейским государством.

Комиссар по борьбе с антисемитизмом Андреас Бюттнер поддержал инициативу, заявив: «Израиль — это обещание защиты и самоопределения. Тот, кто нападает на Израиль, нападает на это обещание». Глава правительства Берлина Кай Вегенер (ХДС) также высказался за включение аналогичного требования в процедуры натурализации: «Лично я могу себе это хорошо представить», — сказал он в интервью Tagesspiegel.

Однако в самой земле Бранденбург, управляемой коалицией СДПГ и левой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW), возникли разногласия. Глава BSW в регионе Фридерике Бенда назвала нововведение «пощечиной демократии» и раскритиковала поставки немецкого оружия Израилю на фоне заявлений о мире и международном праве.

Помимо обязательства признать право Израиля на существование, кандидаты в граждане должны подтвердить приверженность демократическому порядку, признать особую ответственность Германии за преступления нацизма, а также осудить ведение агрессивных войн. Также требуется знание языка, отсутствие судимостей и независимость от соцпомощи.

Аналогичное требование о признании Израиля с 2023 года действует в другой земле на востоке Германии — соседней Саксонии-Анхальт. Меры, по данным властей, связаны с ростом «антисемитских инцидентов» в Германии: по данным за 2024 год, зафиксировано около 9 тыс. преступлений — от оскорблений до поджогов и нападений.

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