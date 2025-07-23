Власти земли Бранденбург на востоке ФРГ обязали новых соискателей гражданства официально признавать право Израиля на существование. Об этом объявил министр внутренних дел региона Рене Вильке. Новое правило действует с 1 июня и, по словам чиновника, выражает солидарность с еврейским государством.

Комиссар по борьбе с антисемитизмом Андреас Бюттнер поддержал инициативу, заявив: «Израиль — это обещание защиты и самоопределения. Тот, кто нападает на Израиль, нападает на это обещание». Глава правительства Берлина Кай Вегенер (ХДС) также высказался за включение аналогичного требования в процедуры натурализации: «Лично я могу себе это хорошо представить», — сказал он в интервью Tagesspiegel.

Однако в самой земле Бранденбург, управляемой коалицией СДПГ и левой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW), возникли разногласия. Глава BSW в регионе Фридерике Бенда назвала нововведение «пощечиной демократии» и раскритиковала поставки немецкого оружия Израилю на фоне заявлений о мире и международном праве.

Помимо обязательства признать право Израиля на существование, кандидаты в граждане должны подтвердить приверженность демократическому порядку, признать особую ответственность Германии за преступления нацизма, а также осудить ведение агрессивных войн. Также требуется знание языка, отсутствие судимостей и независимость от соцпомощи.

Аналогичное требование о признании Израиля с 2023 года действует в другой земле на востоке Германии — соседней Саксонии-Анхальт. Меры, по данным властей, связаны с ростом «антисемитских инцидентов» в Германии: по данным за 2024 год, зафиксировано около 9 тыс. преступлений — от оскорблений до поджогов и нападений.