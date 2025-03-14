ВОЙНА В ГАЗЕ
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Пропалестинские студенты лишились дипломов
Колумбийский университет отчислил студентов и аннулировал дипломы за участие в пропалестинских протестах
Пропалестинские студенты лишились дипломов
Протесты студентов в Колумбийском университете / Reuters
14 марта 2025 г.

Колумбийский университет принял жесткие меры в отношении студентов, участвовавших в протестах в поддержку Палестины. Некоторых отчислили, другим временно аннулировали дипломы или запретили посещать занятия. Об этом Дисциплинарный совет вуза уведомил учащихся по электронной почте, однако точное число затронутых студентов не уточняется.

Протесты начались 16 апреля 2024 года, когда студенты устроили сидячую забастовку на территории кампуса и разбили палаточный лагерь под названием «Солидарность с Газой». Они выступали против финансовых вложений университета в компании, поддерживающие израильские атаки в Газе.

На следующий день ректор университета Минуш Шафик обратилась за помощью к полиции Нью-Йорка (NYPD), и стражи порядка задержали 108 участников акции. Когда переговоры с администрацией зашли в тупик, 29 апреля студенты заняли историческое здание Гамильтон-холл. На следующий день спецназ полиции эвакуировал протестующих, а лагерь в кампусе был разогнан.

Протесты, начавшиеся в Колумбийском университете, распространились более чем на 50 вузов США, а в ходе разгона акций было задержано более 3 100 человек, включая студентов и преподавателей.

7 марта Белый дом официально объявил об отмене финансирования на сумму $400 млн, обвинив Колумбийский университет в неспособности защитить еврейских студентов.

Ранее Трамп объявил о жестких мерах против протестов в учебных заведениях, заявив, что колледжи, школы и университеты, допускающие незаконные акции, будут лишены федерального финансирования.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Подстрекатели будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Ношение масок будет запрещено», — написал Трамп в Truth Social.

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