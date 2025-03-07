ПОЛИТИКА
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Кремль обвинил Европу в «милитаризации против России»
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал меры Брюсселя по наращиванию военного потенциала ЕС
Кремль обвинил Европу в «милитаризации против России»
/ AP
7 марта 2025 г.

Кремль предупредил, что Россия может принять меры в ответ на планы Европейского Союза по наращиванию военного потенциала, заявив, что ЕС рассматривает Россию как главного противника.

«Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это может потребовать ответных действий «для обеспечения нашей безопасности».

Песков также назвал позицию Брюсселя и европейских столиц конфронтационной и противоречащей поиску мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Заявление Кремля прозвучало после того, как лидеры ЕС единогласно поддержали новые меры по существенному увеличению оборонных расходов и продолжению помощи Украине на фоне изменений в политике Вашингтона.

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