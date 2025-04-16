ПОЛИТИКА
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Сын Нетаньяху послал Макрона к черту
Яир Нетаньяху оскорбил французского лидера из-за планов признать Палестину
Сын Нетаньяху послал Макрона к черту
Эммануэль Макрон и Биньямин Нетаньяху / Reuters
16 апреля 2025 г.

Сын израильского премьера Яир Нетаньяху устроил публичный скандал, оскорбив президента Франции за намерение признать палестинское государство. В соцсети X младший Нетаньяху ответил Эммануэлю Макрону грубой фразой «пошел к черту!» и саркастически призвал к независимости Корсики, Новой Каледонии и других французских территорий. 

При этом он сделал географическую ошибку, перепутав африканскую Гвинею (независимое государство с 1958 года) и Французскую Гвиану (заморский департамент Франции).

Макрон ранее заявил, что Париж планирует признание Палестины в июне, на конференции с участием Саудовской Аравии. Президент Франции подчеркнул: речь идет о «государстве без ХАМАС» и политическом решении «двух государств».

Нетаньяху-младший, известный скандальными публикациями, живет в США, не работает и неоднократно становился фигурантом судебных исков за клевету. Его пост вызвал бурную реакцию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил стиль высказывания сына, но поддержал суть его послания, раскритиковав идею признания Палестины.

Нетаньяху пообещал «не допустить» создания независимого палестинского государства, несмотря на резолюцию ООН и требования подавляющего большинства международного сообщества.

Франция, в свою очередь, настаивает: прекращение войны в Газе и возобновление гуманитарной помощи — единственный путь к освобождению оставшихся 59 израильских заложников в Газе. Макрон подчеркнул, что признание Палестины — часть общей стратегии по обеспечению безопасности Израиля и мира на Ближнем Востоке.

Теперь Париж может стать крупнейшей европейской державой, официально признавшей Палестину — шаг, к которому США пока не готовы.

Официальное признание Палестинского государства Парижем будет означать значительное изменение в политике и может привести к напряжению в отношениях с Израилем. Почти 150 стран в настоящее время признают Палестину как государство. Ирландия, Норвегия и Испания объявили о своем признании в мае 2024 года.


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