Правительство Нидерландов вызвало посла Израиля и запретило въезд в страну двум израильским министрам. Этот шаг последовал за осуждением Гаагой «невыносимой и неприемлемой» ситуации в секторе Газа.

Нидерланды обвинили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича в подстрекательстве к насилию против палестинцев. Оба политика публично выступали за жесткие меры в Газе, включая насильственное переселение палестинцев из сектора и его дальнейшую оккупацию. Голландские власти отметили, что считают такую риторику недопустимой.

Таким образом, Нидерланды присоединились к Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии, которые ранее предприняли аналогичные шаги в отношении Израиля.

Помимо запрета на въезд, голландские власти поддержали предложение Евросоюза ограничить доступ Израиля к ключевым исследовательским программам. Также они предупредили, что поддержат торговые санкции, если Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в Газу.

Дополнительную тревогу вызвал доклад Национального бюро по борьбе с терроризмом, опубликованный 28 июля. Впервые в истории Израиль включен в список стран, представляющих угрозу национальной безопасности — наряду с Ираном и Россией. В докладе Израиль обвиняется в распространении дезинформации и попытках влиять на внутреннюю политику Нидерландов.

Один из эпизодов связан с утечкой израильского правительственного документа, разосланного голландским журналистам и чиновникам. В нем содержались персональные данные граждан Нидерландов. Утечка произошла после беспорядков в Амстердаме, вызванных проигрышем израильской футбольной команды «Маккаби».

Доклад также выражает обеспокоенность угрозами в адрес Международного уголовного суда в Гааге со стороны Израиля и США. После того как суд выдал ордера на арест израильского премьер-министра и бывшего министра обороны, Вашингтон ввел санкции против суда.

Израиль и США не являются членами Международного уголовного суда и не признают его юрисдикцию. Тем не менее, правительство Нидерландов подчеркивает свою особую обязанность по защите международных правовых институтов, находящихся на ее территории. Кроме того, Гаага отмечает, что ни Израиль, ни США не имеют права оказывать давление на международное право и как-либо угрожать его судьям.